Letzte Folge: „Leute heute“ im ZDF endet nach 25 Jahren

Ausstrahlung im September

Das ZDF-Magazin „Leute heute“ endet im Herbst nach 25 Jahren. Künftig soll „Hallo Deutschland“ deshalb um Promi-News erweitert werden.

München – Nach 25 Jahren ist Schluss mit „Leute heute“. Wie ein Sprecher des ZDF DWDL bestätigte, wird Moderatorin Karen Webb am 29. September ein letztes Mal durch das Promi-Format führen. Schon Anfang des Jahres wurde das Ende der Sendung in Stein gemeißelt, damals war jedoch noch nicht klar, wann die letzte Folge laufen soll.

Vor einigen Monaten sagte Webb im Gespräch mit der Bild am Sonntag: „Für mich als Moderatorin der Sendung ist es zwar sehr schade. Aber wenn eine Tür zugeht, öffnet sich auch wieder eine neue.”

Fokus liegt nun auf jüngeren Produktionen

Grund für das Aus des Magazins sollen jedoch nicht schlechte Quoten sein. Es soll an der Umschichtung von 100 Millionen Euro zugunsten jüngerer Formate beim ZDF liegen. Ebenfalls von dieser Umschichtung betroffen sind „SOKO Hamburg” und „Letzte Spur Berlin”. Offensichtlich will sich der öffentlich-rechtliche Sender in Zukunft auf ein jüngeres Publikum fokussieren.

+ Schon bald müssen die ZDF-Zuschauer auf „Leute heute“ verzichten © Tobias Hase/ZDF/dpa

Verloren gehen Promi-News beim ZDF trotzdem nicht. Ab sofort soll es verlängerte Ausgaben von „Hallo Deutschland” geben. Das Boulevardmagazin werde demnach um Promi-Neuigkeiten erweitert und gleicht damit dem „Brisant”-Magazin im Ersten. Laut Sprecher soll die erste Deluxe-Version von „Hallo Deutschland” am 4. Oktober ausgestrahlt werden. Im Zweiten könnte es bald dafür zu einem echten Kracher kommen: Gerüchten zufolge sollen Rosenstolz im ZDF-Fernsehgarten ihr Comeback feiern. Verwendete Quellen: Bild am Sonntag, DWDL.de

