Letzte Königin Schwedens: Endet mit Estelle die Monarchie?

Von: Annemarie Göbbel

Schwedens Boulevard-Zeitungen beherrscht derzeit ein Thema: Stimmt die düstere Prognose, die Historiker Herman Lind­qvist malt, steht die Krone vor dem Aus. Warum der ehemalige Privatlehrer Kronprinzessin Victorias voraussagt, dass Estelle die letzte Königin auf dem Thron sein wird.

Stockholm – Zuletzt beherrschte König Carl XVI. Gustaf (76) die Schlagzeilen, als er öffentlich die 40 Jahre alte Änderungen des Thronfolgegesetzes anzweifelte. Als sein Sohn Carl Philip (43) am 13. Mai 1979 zur Welt kam, war er der rechtmäßige schwedische Kronprinz, doch rückwirkend wurde seine ältere Schwester Victoria (45) zur Thronfolgerin ernannt. Der Monarch hatte die Entscheidung falsch genannt und musste in einer Stellungnahme zurückrudern. Er wolle klarstellen, dass er Victoria (45) nicht kritisiere: „Die Kronprinzessin ist meine Nachfolgerin. (...) Ich bin stolz auf sie und ihren unermüdlichen Einsatz für Schweden.“

Kronprinzessin Victorias Tochter Estelle dürfte die letzte Königin Schwedens sein

Auch wenn der Schwedenkönig damit gerade noch die Kurve gekriegt hat, die Zukunftsaussichten des Hauses Bernadotte sehen alles andere als rosig aus. Historiker Herman Lindqvist (79), der einst Privatlehrer seiner ältesten Tochter war, prophezeite in Aftonbladet kürzlich das baldige Ende der schwedischen Monarchie. Er vermutet, dass Victorias Tochter Estelle die letzte Königin Schwedens sein dürfte.

Prinzessin Estelle ist mutmaßlich die letzte Königin Schwedens, glaubt Historiker Herman Lindqvist. Danach werde sich Schwedens Monarchie sich zugunsten einer Republik auflösen (Fotomontage). © Jonas Ekströmer/Imago & Claudio Bresciani/Imago

Auf dem Titelblatt der größten Boulevardzeitung beklagt er die zunehmende „Verwässerung“ der königlichen DNA. Schon König Carl XVI. Gustaf heiratete mit Silvia Sommerlath (79) eine Bürgerliche. Die drei Königskinder Victoria, Carl Philip (43) und Madeleine (40) folgten seinem Beispiel und heirateten ebenfalls nicht in Adelskreisen. Die Mini-Royals bei ihrer Partnerwahl auf andere europäischen Adelshäuser zu beschränken, ist im 20. Jahrhundert undenkbar. Zumal auch andere Königshäuser längst lieber an der Seite bürgerlicher Ehepartner den Bund fürs Leben schließen.

Die Thronfolge in Schweden 1. Kronprinzessin Victoria (45), ältestes Kind von König Carl Gustaf

2. Prinzessin Estelle (10), ältestes Kind von Prinzessin Victoria

3. Prinz Oscar (6), zweites Kind von Prinzessin Victoria

4. Prinz Carl Philip (43), zweites Kind von König Carl Gustaf

5. Prinz Alexander (6), ältestes Kind von Prinz Carl Philip

6. Prinz Gabriel (5), zweites Kind von Prinz Carl Philip

7. Prinz Julian (1), drittes Kind von Prinz Carl Philip

8. Prinzessin Madeleine (40), jüngstes Kind von König Carl Gustaf

9. Prinzessin Leonore (8), ältestes Kind von Prinzessin Madeleine

10. Prinz Nicolas (7), zweites Kind von Prinzessin Madeleine

11. Prinzessin Adrienne (4), drittes Kind von Prinzessin Madeleine

Historiker Lindqvist sieht den Wunsch nach einer Republik in Schweden wachsen

So schwindet das blaue Blut vor sich hin und bringt Lindqvist zu der Annahme, dass die Monarchie in Schweden bald keine Daseinsberechtigung mehr haben könnte. „Es wird Referenden und Untersuchungen geben und dann wird man sich für die Republik entscheiden“, orakelt der Historiker, der das Ende der Königsfamilie mit Königin Estelles Regentschaft gekommen sieht. Kronprinzessin Victoria wird nach Carl Gustaf das Zepter übernehmen und an ihre Tochter weitergeben. Dann sei Schluss.

„Als Vater fand ich es furchtbar“, hatte Carl Gustaf das Los seines Sohnes, nicht König zu werden, beklagt. Der Gegenwind in seinem Volk schlug ihm eisig ins Gesicht. Weitere Royal-News aus Schweden lassen ebenfalls aufhorchen: Madeleine wurde im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Heirat und der Verlegung ihres Lebensmittelpunktes in die Heimat ihres Ehemanns Christopher O’Neill (47) ihre Apanage gestrichen. Bei den Gerüchten um eine Ehekrise zwischen Victoria und Ehemann Daniel brachte erst ein offizielles Statement des Traumpaares die Meldungen zum verstummen. Verwendete Quellen: Aftonbladet, news.de