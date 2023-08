Nach über 30 Jahren: Schlagerstar hat bei „Immer wieder sonntags“ letzten Auftritt vor Karriereende

Von: Volker Reinert

Stefan Mross empfing bei „Immer wieder sonntags“ am 6. August unter anderem die Schlagersängerin Géraldine Olivier, die ihre Gesangskarriere 2023 beendet. Ihr Auftritt war ihr letzter in der ARD-Show.

Rust – Nach einer Woche Sommerpause lud Moderator Stefan Mross (47) am Sonntag (6. August) wieder zur großen Schlagerparty bei „Immer wieder sonntags“ aus dem Europapark in Rust ein. Aufgrund der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland wurde die ARD-Show nicht zur üblichen Sendezeit live um 10:00 Uhr ausgestrahlt, sondern mit etwas Verspätung um 13:30 Uhr. Die Schweizer Sängerin Géraldine Olivier (56) war unter anderem zu Gast und absolvierte ihren letzten TV-Auftritt in der beliebten Sonntagsshow.

Schlagersängerin Géraldine Olivier zum letzten Mal bei „Immer wieder sonntags“

Neben zahlreichen Gästen wie Linda Hesse (36), Olaf der Flipper (77), die Kölner Band „Die Höhner“ und voXXclub, die im Vorfeld der Show im Interview mit IPPEN.MEDIA verrieten, wie es hinter der „Immer wieder sonntags“-Bühne zugeht, war auch Schlagerstar Géraldine Olivier eingeladen.

Die Schweizerin trat zum letzten Mal in der von Stefan Mross moderierten Sendung auf und erzählte, dass sie ihrem Auftritt mit einem „weinenden Äuglein“ entgegenfiebert: „Es ist ein bisschen Wehmut dabei natürlich“. Die 31 Jahre auf der Bühne haben Olivier zwar sehr erfüllt, aber sie möchte ihre Zukunft nun ruhiger angehen, da sie gesundheitlich sehr angeschlagen ist.

So sprach Olivier davon, dass sie sich bei einem Auftritt sieben Knochen brach und deshalb ein Korsett tragen muss. Aufgrund dessen kann sie nicht mehr lange im Auto sitzen. Auch erlitt sie in der Vergangenheit sieben Hörstürze und kann demnach nicht mehr lange auf der Bühne stehen. Mit ihrem Ehemann Lutz hat sie den Plan gefasst, viel Zeit in der Sonne zu verbringen, wo es „ihren Knochen gut gehe und nicht so wie hier in Rust“, erklärte sich die 56-Jährige unter zaghaftem Gelächter aus dem Publikum: „Es tut mir so leid für euch!“

Géraldine Olivier: Ihre Anfänge als Schlagerstar Die Sängerin hatte im Jahr 1992 ihren großen Durchbruch. Mit ihrem Song „Soleil, Soleil“ gewann sie den Schweizer Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Doch aufgrund eines Formfehlers im Schweizer Fernsehen wurde die Sängerin disqualifiziert. Unterkriegen ließ sich die 56-Jährige davon nicht. Drei Jahre später ging sie als Siegerin des Grand Prix der Volksmusik mit ihrem Lied „Nimm dir wieder einmal Zeit“ hervor und erhielt in ihrer Heimat der Schweiz sowie in Österreich Goldstatus und in Deutschland sogar Platin für über einer Million verkaufter Exemplare.

Géraldine Olivier kündigte Ende 2022 ihr Karriere-Ende auf Facebook an

Bereits Ende 2022 verkündete Olivier via Facebook ihr Karriere-Aus: „Heute möchte ich euch auch ganz offiziell das Ende meiner Karriere Ende 2023 ankündigen.“ Mithilfe einer Bearbeitungs-App veränderte der Schlagerstar ihr Gesicht mit Falten und schrieb dazu: „Ich möchte gerne wissen, was die Zukunft meinen Kindern bringen wird. Noch nie in meinem Leben war ich so nachdenklich wie heute. Eins weiß ich gewiss, sollte ich so alt werden dürfen, dann wünsche ich mir eine Welt ohne Krieg und Pandemie und wunderbare Enkelkinder“.

Neben „Immer wieder sonntags“ war das erste Augustwochenende 2023 ein absolutes Highlight für Schlagerfans, denn auch Roland Kaiser (71) stand bei seiner „Kaisermania“ in Dresden auf der Bühne. Im MDR bezog die Schlager-Ikone live Stellung nach den Gerüchten über ein mögliches Aus der Open-Air-Konzertreihe ab 2026. Verwendete Quellen: t-online.de, Instagram/ geraldine_olivier_, Facebook/ Géraldine Olivier