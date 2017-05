Lieblings-Privatjet von Elvis Presley wird versteigert

Memphis - Fast 40 Jahre nach dem Tod des „King of Rock“ soll nun der Lieblings-Privatjet von Elvis Presely versteigert werden. Insgesamt hatte der Sänger zu Lebzeiten drei Flugzeuge besessen.

Dieser Privatjet lag Elvis Presely besonders am Herzen: Der rot lackierte Lockheed JetStarOne, aus dem Jahr 1962, der nun seit über 30 Jahren auf einer ausrangierten Landebahn in Rosswell, New Mexico, gestanden hat. Jetzt soll das Erbstück des „King of Rock ‚n Roll“ versteigert werden.

Die Maschine ist derzeit nicht flugfähig, da sie keine Motoren mehr besitzt, doch sehenswert ist mit allemal die, von Elvis Presley höchstpersönlich zusammengestellte, Innenausstattung. Ohne Motoren. Holzvertäfelungen mit vielen Goldtönen, rote Sitzen und dicke Teppiche - alles ist noch im Originalzustand. Am 27. Mai soll der Jet vom Online-Auktionshaus “GWS Auctions” versteigert werden. Der Schätzwert liegt bei bis zu 3,5 Millionen Dollar.

Ein Flugzeug bekam den Namen seiner Tochter

Die beiden anderen Privatmaschinen des „King“ stehen restauriert im „Elvis Presley Museum“ auf seinem Anwesen „Graceland“ in Memphis. Sie wurden bereits im Jahr 2015 zur Versteigerung angeboten. Damals befürchteten Fans, dass ein Käufer aus dem Ausland das erinnerungsträchtige Anwesen um die beiden Schmuckstücke berauben könnte. Doch die zwei Jets „Lisa Marie“ und „Hound Dog II“ stehen bis heute in dem Museum. Sie wurden ebenfalls nach den individuellen Wünschen des „Kings“ gestaltet und lackiert.

Rubriklistenbild: © dpa