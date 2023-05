„Ich habe es satt“: Lippenleser erwischt Prinz Harry während Charles’ Krönung beim Lästern

Von: Jonas Erbas

Bei Charles’ Krönung in der Westminster Abbey ruhten die Blicke nicht nur auf dem neuen König, sondern auch auf dessen Sohn Prinz Harry. Der leistete sich vor Ort offenbar einen peinlichen Fauxpas.

London – Das Krönungswochenende brachte nicht nur eindrucksvolle Bilder mit sich, sondern auch den ein oder anderen fragwürdigen Moment: So sorgte die Stippvisite von Prinz Harry (38) für Unruhe – nicht nur, weil der in Ungnade gefallene Duke of Sussex bereits kurz nach der Zeremonie in der Westminster Abbey wieder verschwand, sondern auch wegen einer Läster-Attacke, die ein Lippenleser nun enttarnt haben will.

Während Krönung von Charles III.: Harry beschwert sich über seine Familie

Trotz Charles’ prominent besetzter Gästeliste ruhten die Blicke am Samstag (6. Mai) einmal mehr auf den üblichen Verdächtigen. Dass Prinz Harry und Teile der Windsors nicht gerade das beste Verhältnis zueinander haben, zeigte sich auch an diesem historischen Tag. Während der festlichen Krönungszeremonie soll sich der 38-Jährige nämlich ausgerechnet bei Jack Brooksbank (37), dem Ehemann seiner Lieblingscousine Prinzessin Eugenie (33) beschwert haben.

In der Westminster Abbey musste der Prinz nämlich hinter etlichen anderen Adeligen in Reihe drei Platz nehmen – das passte ihm offenbar überhaupt nicht: „Ich habe es satt, wie sie mich behandeln“, habe er sich bei Jack Brooksbank beklagt, enthüllte ein Lippenleser bei The Sun. Angesichts der angespannten Situation darf davon ausgegangen werden, dass der Mann von Meghan Markle (41) damit seinen engeren Familienkreis meint.

Bei Jack Brooksbank (l.), dem Mann seiner Lieblingscousine Prinzessin Eugenie (erstes Bild, r.), soll sich Prinz Harry in der Westminster Abbey über die Königsfamilie beschwert haben © i Images/Imago

Sein Gesprächspartner soll sich verständnisvoll gezeigt haben – wohl auch, weil Prinz Harry ihm offen gestanden habe, dass er die Situation für „nicht optimal“ halte, so der Lippenleser. Viel Zeit musste der 38-Jährige im Kreise seiner Familie allerdings ohnehin nicht verbringen: Blitzartig raste Harry von der Krönung wieder nach Hause – Ehefrau Meghan war indes beim Wandern. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, dailymail.co.uk