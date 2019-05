Charles und Camilla in München: Ankunft der Royals am Mittag - Geschenk für Meghans Baby erwartet

Aufregende Tage für royale Fans: Auf ihrer Deutschland-Reise werden Charles und Camilla am Mittag in München erwartet. Der News-Ticker samt Live-Stream.

Prinz Charles und seine Frau Camilla besuchen vom 7. bis zum 10. Mai Deutschland. Sie machen Station in Berlin, Leipzig und München.

Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. war seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 Mal in Deutschland, teilweise privat.

In Großbritannien war der ewige Thronfolger lange Zeit ziemlich unbeliebt. Das hat sich weitgehend gelegt. Doch halten viele den 70-Jährigen, der zum Beispiel das Sprechen mit Blumen empfiehlt, für etwas sonderbar.

Prinz Charles ist frisch gebackener Großvater von Meghans Baby. Wer sich für das royale Baby interessiert, ist hier immer aktuell informiert.

BR-Livestream zeigt die Ankunft von Charles und Camilla in München

11.53 Uhr: Der britische Thronfolger Prinz Charles (70) hat am Donnerstag in Berlin die Barenboim Said Akademie besucht. In dem vom Architekten Frank Gehry entworfenen Saal hörte Charles jungen Musikern der Akademie bei einer Aufführung von Kammermusik zu. Anschließend unterhielt er sich mit Studenten und ließ sich über die Aktivitäten der Akademie informieren. Prinz Charles zeigte sich begeistert von der Initiative des Dirigenten Daniel Barenboim und des verstorbenen Literaturwissenschaftlers Edward Said.

Die Akademie hat sich dem Lehrbetrieb für Musiker aus dem Nahen Osten und damit der Verständigung etwa zwischen Israelis, Arabern und Palästinensern verschrieben. Charles und seine Frau Camilla (71) sind bis Freitag in Deutschland. In Berlin wollten sie noch ein Training zur Berufsvorbereitung für geflüchtete Frauen besuchen. Gegen Mittag werden Camilla und Charles dann in München erwartet. Rund 400 Beamte sind für den Schutz des royalen Paares im Einsatz, wie der BR berichtet.

Update vom 9. Mai, 9.38 Uhr: Es ist der dritte Tag der Deutschland-Reise von Prinz Charles und seiner Frau Camilla. Gegen Mittag werden die beiden auf dem Flughafen München erwartet. Von dort wird das Paar mit einer Polizeieskorte in die Münchner Innenstadt gebracht. Eine öffentliche Begrüßung wird es gegen 14 Uhr vor der Residenz geben, passend mit einem roten Teppich. Ministerpräsident Markus Söder dürfte das Geschenk für den royalen Nachwuchs eingepackt haben. Der drei Tage alte Junge darf sich auf eine bayerische Lederhose freuen.

Während Charles dann Vertreter der Siemens AG treffen wird, besucht Camilla eine Einrichtung für Opfer häuslicher Gewalt. Am Abend werden die beiden bei einem Staatsbankett in der Residenz erwartet. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Ankunft der Royalen Gäste in live.

BR-Livestream: Ankunft von Charles und Camilla in München.

Charles und Camilla in Deutschland: Hunderte Menschen begrüßen Royals in Leipzig

Update vom 8. Mai, 15.34 Uhr: Tag zwei der Deutschland-Reise für Prinz Charles und seine Frau Camilla. Am Mittwoch in Leipzig haben die beiden einen herzlichen Empfang erlebt. Die Royals waren mit dem Zug von Berlin nach Leipzig gefahren. Begrüßt wurde das Thronfolgerpaar von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) an der Thomaskirche.

Vor der Thomaskirche schüttelte das Paar zahlreiche Hände der begeisterten Fans und nahm auch Glückwünsche zum jüngsten Spross des Königshauses entgegen, das am selben Tag zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Leipzig ist nach Berlin die zweite Station des viertägigen Deutschlandbesuchs der Mitglieder des britischen Königshauses. Zuletzt hatte der britische Thronfolger die Stadt im Jahr 1991 besucht, im Rahmen eines Umweltseminars. Am Donnerstag werden Prinz Charles und Herzogin Camilla in München erwartet.

Das waren die News am Dienstag, 7. Mai

16.31 Uhr: Prinz Charles ist am Dienstag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Meinungsaustausch empfangen worden. Steinmeier übergab dem Prinzen dabei einen Teddy für dessen viertes Enkelkind, wie es im Bundespräsidialamt hieß.

Der Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan war am Montag zur Welt gekommen.

Themen des Treffens, zu dem etwas später auch Charles' Frau Camilla dazu kam, waren der Brexit sowie die Wohnungsbaupolitik. Am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Personenschützer Steinmeiers in der folgenden Nacht die Dienstwaffe abhanden kam.

+ Das britische Thronfolgerpaar mit Bundespräsidenten Steinmeier in Berlin. © dpa / Fabrizio Bensch

16.18 Uhr: Zum Beginn ihres Deutschlandbesuchs hat Herzogin Camilla einen Abstecher in die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité gemacht. Dort informierte sich die 71-Jährige am Dienstagnachmittag über die Behandlung von Gewaltopfern. Sie ließ sich außerdem von der stellvertretenden Leiterin der Einrichtung ein speziell für Kinder eingerichtetes Untersuchungszimmer zeigen. „Sie machen eine wunderbare Arbeit hier“, sagte Camilla und ließ als Geschenk einen Beutel mit Waschsachen da, die Opfern in solchen Situationen häufig nicht zur Verfügung stehen.

Update vom 7. Mai: Prinz Charles und Camilla sind am Dienstag zu ihrer mehrtägigen Deutschlandreise in Berlin eingetroffen. Der 70-jährige Thronfolger und seine Ehefrau landeten am Nachmittag auf dem Flughafen Tegel. Sie wurden anschließend von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt. Später sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Prinzen von Wales im Schloss Bellevue empfangen. Für das royale Paar steht zudem ein Empfang anlässlich des Geburtstags von Königin Elizabeth II. an, den die britische Botschaft ausrichtet.

Der Thronfolger und seine Frau besuchen bis Freitag noch Leipzig, das Wörlitzer Gartenreich in Sachsen-Anhalt und München.

Charles und Camilla kommen nach Deutschland

Berlin/München - Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) kommen nach Deutschland. Charles war schon oft zu Besuch: Er war auf der Berliner Museumsinsel, hat schwäbische Ferkel gestreichelt und eine Familie in einem Plattenbau besucht. Was steht diesmal an? Auf jeden Fall will das royale Paar auch öffentlich in Erscheinung treten. „Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall möchten bei allen ihren Auslandsreisen möglichst viele Menschen treffen - gerade auch hier in Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung der britischen Botschaft. Dass der Royal auch immer wieder mal gerne demonstrativ anpackt, zeigte er auf Twitter.

Man darf also vermutlich auf vergnügliche Bilder und Eindrücke gespannt sein.

Prinz Charles und Camilla: Erst Berlin, dann Leipzig

So wird das Paar etwa am 7. Mai gegen 16 Uhr gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Brandenburger Tor erwartet. Der 70-jährige Charles trifft sich am Dienstagnachmittag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und auch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Merkel wolle sich mit ihren Gästen über bilaterale und aktuelle Themen austauschen, hieß es aus dem Kanzleramt.

Tags darauf machen die beiden Station in Leipzig. Dort treffen sie gegen 13.30 Uhr am Alten Rathaus auf Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Zudem wollen sie sich mit der Rolle der Bürger bei der friedlichen Revolution in der DDR befassen. Konkrete Termine wurden dazu noch nicht veröffentlicht. Im Anschluss ist ein Kurzbesuch im Wörlitzer Gartenreich in Sachsen-Anhalt geplant. Die Parks gehören zum Unesco-Welterbe.

Prinz Charles und Camilla: Am 9. Mai in München

Gegen Ende ihrer Reise am 9. Mai wird das Paar etwa um 14.15 Uhr vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) auf dem Max-Joseph-Platz in München begrüßt. Außerdem will sich Prinz Charles unter anderem über Biolandwirtschaft und grüne Technologien informieren. Charles engagiert sich seit Jahren für Umweltschutz. Die 71-jährige Camilla besucht in München Einrichtungen für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden.

Früheren Angaben zufolge war der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 Mal in Deutschland, teilweise privat. Camilla sei 2009 zum ersten Mal in Deutschland gewesen. Das Paar ist seit 2005 verheiratet.

