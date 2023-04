Löchrig wie ein holländischer Käse: Königin Máximas Mantel sorgt für Entsetzen

Von: Susanne Kröber

Teilen

Bei der Mailänder Designwoche überraschte Königin Máxima mit einem gewagten Mantel im Cut-out-Style. Doch ihre Fashion-Wahl kam bei den Fans weniger gut an.

Mailand – Königin Máxima der Niederlande (51) ist bekannt für ihren guten Geschmack, Modesünden und Fashion-Flops erlaubt sich die gebürtige Argentinierin so gut wie nie. Doch an dem Outfit, das die Ehefrau von König Willem-Alexander (55) jetzt bei der Mailänder Designwoche trug, schieden sich die Geister.

Fashionweek statt Designwoche? Königin Máxima setzt auf Trenchcoat mit Durchblick

Bei der Mailänder Designwoche absolvierte Königin Máxima einen Rundgang durch die Stadt und den Park Biblioteca degli Alberi, wo sie mit der niederländischen Designerin Petra Blaisse (68) für die Fotografen posierte. Dabei rückte die urbane Parklandschaft in den Hintergrund, denn Máxima zog mit ihrem beigen Trenchcoat von Claes Iversen Pazia aus der Kollektion von 2019 alle Blicke auf sich. Der dänische Modeschöpfer Claes Iversen (45) zählt zu den Lieblingsdesignern der niederländischen Königin.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Der Trenchcoat ist mit zahlreichen goldfarben eingefassten Cut-Outs übersät, ein türkisblauer Hosenanzug mit weitem Bein schimmerte durch die Löcher hindurch. Ihr Outfit ergänzte Königin Máxima mit einer goldenen „Evil Eye“-Clutch von Begüm Khan im Wert von 3.200 Euro, nudefarbenen Ferragamo-Pumps (320 Euro) und einer stylischen Sonnenbrille von Cartier (820 Euro). „Die Königin lotet die Grenzen der Mode aus“, zitiert die niederländische Tageszeitung AD Modebloggerin Josine Droogendijk. Bei der Designwoche „gelten andere Moderegeln als bei einem Staatsbesuch oder einem Besuch im Altersheim.“ Aber hat Máxima sich damit zu weit aus ihrer Komfortzone bewegt?

„Erinnert mich ein bisschen an einen Emmentaler“: Fans zerreißen Königin Máximas Löcher-Outfit

Die Royal-Fans von Königin Máxima kommentieren den extravaganten Auftritt fleißig in den sozialen Medien. Zwar finden sich bei Instagram auch positive Reaktionen wie „Ein toller Mantel, getragen von einer tollen Frau“, oder „Was für ein cooler Mantel“ – die Mehrheit der User haut das Outfit der niederländischen Königin allerdings nicht vom Hocker. „Schrecklich!“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin ein Foto von Máxima im Löcher-Trenchcoat. „Was für ein schrecklich schlechter Geschmack“, so ein weiterer Kommentar.

Königin Máxima zeigte sich bei der Mailänder Designwoche im gewagten Cut-out-Mantel – ob Ehemann Willem-Alexander (rechts) die löchrige Käse-Optik schmeckt? (Fotomontage) © IMAGO/PPE

Auch vor Máximas Schwiegermutter, Prinzessin Beatrix der Niederlande (85) machen die Fans nicht Halt. „Eine Königin ist kein Filmstar. Zum Glück lebt Prinzessin Beatrix noch, sonst hätte sie sich im Grab umgedreht.“ Und natürlich darf auch der Käse-Vergleich nicht fehlen: „Erinnert mich ein bisschen an einen Emmentaler.“ Königin Máxima wird es verschmerzen können, schließlich trug sie schon 2021 bei einem Staatsbesuch in Norwegen ein Kleid von Claes Iversen mit ebenso gewagten Cut-Outs, das bei den Kritikern nicht gut ankam. Dennoch holte sie nun den Mantel für die Designwoche aus dem Schrank. Man darf gespannt sein, was Máxima zur Krönung von König Charles III. tragen wird – bei Prinzessin Kate stellt sich die Frage, ob ihr Krönungskleid nach dem Tiara-Streit noch rechtzeitig fertig wird. Verwendete Quellen: ad.nl, instagram.com