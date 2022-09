Zwischenfall während Thronnachfolge-Zeremonie für König Charles III.: Polizei nimmt Mann fest

Von: Nadja Zinsmeister

Polizeibeamte verfolgen einen Mann, der vor der Ankunft von König Charles III. im Buckingham Palace eine Absperrung durchbrochen hat. © Kin Cheung/AP/dpa

Während der Zeremonien für die Thronnachfolge durch Charles III. kam es am Samstag zu einem Zwischenfall. Ein Mann sprang über die Absperrung und wurde festgenommen.

London - Am Samstag kam es während den Zeremonien für die Proklamation des neuen britischen Königs Charles III. zur Festnahme eines Mannes. Der Vorfall sorgte zunächst in London und später auch im Netz für kurze Aufregung.

Während Zeremonien für Charles III.: Polizei nimmt Mann fest

Während der feierlichen Zeremonien, in welchen König Charles III. am Samstag offiziell als Thronfolger für seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II., proklamiert wurde, nahm die Polizei einen Mann in der gesperrten Prachtstraße „The Mall“ fest. Der Mann war zuvor über eine Absperrung in der Nähe des Buckingham-Palace gesprungen und über die gesperrte Straße gerannt. Mehrere Polizisten eilten daraufhin herbei und brachten den Mann zu Boden. Anschließend wurde er gefesselt und abgeführt.

Nach Tod der Queen: Mann springt während Zeremonien für Charles III. über Zaun

Zunächst kursierten die Szenen als Video im Netz, später bestätigte Scotland Yard den Vorfall offiziell auch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Warum der Mann über die Absperrung sprang, war zunächst unklar. Wie Scotland Yard weiter mitteilte, verbleibe der Mann aber erst einmal in Gewahrsam. Erst am Freitagabend machte Charles III. auf der Straße „The Mall“ Halt, um dort nach dem Tod seiner Mutter am Donnerstag mit den Menschen zu sprechen, die sich vor der Absperrung versammelt hatten.

