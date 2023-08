„Viele Vorhaben“: Stefan Mross und Eva Luginger teilen seltenen Liebesbeweis

Von: Elena Rothammer

Stefan Mross zeigt sich nur selten mit seiner neuen Freundin Eva Luginger. Jetzt machte der „Immer wieder sonntags“-Moderator eine Ausnahme und teilte einen Liebes-Post samt Pärchenfoto.

Rust - Mit seiner Ex Anna-Carina Woitschack (30) ließ Stefan Mross (47) kaum eine Gelegenheit verstreichen, um sich mit ihr als Paar in Szene zu setzen. Der Heiratsantrag, die Hochzeit – alles war live im TV zu sehen. Anders hält es der Schlagerstar bisher mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35). Trotzdem gewährte Mross nun ausnahmsweise einen Einblick in sein Liebesleben.

Seltener Anblick: Stefan Mross teilt Liebes-Post mit Eva Luginger

Nach harten Wochen und Negativ-Schlagzeilen, die Stefan Mross rückblickend als Hetzkampagne beschreibt, scheint der „Immer wieder sonntags“-Moderator nun etwas die Seele baumeln zu lassen – und das nicht alleine. Im Netz zeigte sich der Star-Trompeter ganz privat mit seiner Eva.

Via Facebook teilte Stefan Mross ein Foto, auf dem er und Eva Luginger beim Wandern in der Natur zu sehen sind. Beide strahlen darauf um die Wette, während die 35-Jährige ihren Arm um den Sänger gelegt hat. „Wir wollten Euch ganz liebe Grüße schicken... Berge, Kraft & Ruhe. Unser Auftanken für viele Vorhaben“, schrieb Stefan Mross in seinem und Evas Namen.

Eva Luginger war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack Mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung dürften Stefan Mross und Eva Luginger vor allem Anna-Carina Woitschack schwer getroffen haben. Denn die beiden Sängerinnen waren lange eng befreundet, nahmen beide bei DSDS teil und zeigten sich auf gemeinsamen Fotos stets innig und vertraut. Auch bei „Immer wieder sonntags“, das Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau gemeinsam moderierten, war Eva zu Gast. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen den beiden laut bild.de gekippt sein – beide Frauen reden kein Wort mehr miteinander und Anna-Carina teilte bei Instagram eine kryptische Botschaft. „Sei stolz darauf, wie du die letzten Monate gemeistert hast“, spielte sie darin zweifellos auf das neue Liebesglück ihres Ex an.

Stefan Mross und Eva Luginger bald auch auf der Bühne ein Team?

Noch lassen die beiden ihre Fans mit gemeinsamen TV-Auftritten warten. Immerhin unterstützte Stefan Mross seine Partnerin aber schon bei ihrer „Schlagernacht“ und performte auf dem Event. Auch Eva Luginger begleitetet ihn schon zu seinem Shows – saß allerdings stets im Publikum. Ob sie bald auch als Schlager-Traumpaar auftreten werden, bleibt abzuwarten.

Mit seiner Ex hingegen stand er zur Genüge auf der Bühne und war auch vor der Trennung schon für mehrere Festivals gebucht worden. Eines davon warb nun trotz Liebes-Aus mit dem einstigen Traumpaar – doch Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sollen einen gemeinsamen Auftritt verweigern. Verwendete Quellen: Facebook / Stefan Mross