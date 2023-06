Jacuzzi, Pool und Co.: Simone Ballack zeigt ihren luxuriösen Garten

Von: Elena Rothammer

Simone Ballack lebt in Bayern am Starnberger See in einer Luxusvilla. Im Rahmen einer Poolparty zeigte die einstige Ehefrau von Ex-Fußballprofi Michael Ballack nun ihren pompösen Garten.

Starnberg – Als Spielerfrau an der Seite von Ex-Profifußballer Michael Ballack (46) lernte Simone Mecky-Ballack (47) das Luxus-Leben kennen. Zwar sind die beiden seit 2011 getrennt, doch ihren Lebensstandard genießt die TV-Bekanntheit auch weiterhin, wie sie nun mit Einblicken in ihre Villa bewies.

Statuen, Jacuzzi und Pool: Simone Ballack präsentiert die Vorzüge ihres Gartens

Das Innere ihrer Luxus-Villa zeigte Simone Ballack schon im vergangenen Jahr bei einer Roomtour. Jetzt lud die gebürtige Pfälzerin zu einer Poolparty, wie sie auf Instagram zeigte. „Wir warten auf unsere Gäste“, schrieb Simone Ballack zu einem Foto, auf dem sie sich im sommerlichen Look am Pool posierte. Und auch die Location konnte sich sehen lassen!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 47-Jährige noch mehr Einblicke und präsentierte ihren luxuriösen Garten. Neben ein Jacuzzi mit sprudelndem Wasser waren schicke Tagesbetten, einige dekorative Statuen und auch noch ein XXL-Pool zu sehen. Mit riesigen Makramee-Traumfängern war das Ganze dekoriert, während im Wasser ein großer aufblasbarer Flamingo schwamm.

Fakten zum Starnberger See Der Starnberger See hat eine Fläche von etwa 56 km², verteilt auf eine Länge von 20 Kilometern und eine Breite von 4,6 Kilometern. Er zählt zu den wasserreichster und tiefsten Seen Deutschlands. Seine Berühmtheit erlangte der Starnberger See unter anderem durch den mysteriösen Tod von König Ludwig II.

Simone Ballack ist selbst Heimwerkerin

Womöglich hat Simone Ballack sogar selbst Hand angelegt, um ihr traumhaftes Haus zu vollenden. Als Tochter eines Malermeisters liegt ihr das Heimwerken im Blut. „Das finde ich richtig geil und ist voll mein Element. Ich shoppe lieber im Baumarkt als in einem Modegeschäft. Da könnte ich mit verbundenen Augen einkaufen, so gut kenne ich mich aus“, hatte sie vor einigen Jahren im Interview mit bunte.de erzählt.

Doch Simone Ballack hat auch düstere Zeiten hinter sich. 2021 verlor sie ihren Sohn Emilio (†18), der bei einem Quad-Unfall ums Leben kam. Zum Muttertag teilte Simone Ballack einen herzzerreißenden Beitrag an ihren verstorbenen Sohn. Verwendete Quellen: Instagram / simoneballack; bunte.de