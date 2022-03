Madeleine von Schweden verrät die süßen Spitznamen ihrer Kinder

Von: Larissa Glunz

Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill haben drei gemeinsame Kinder (Symbolbild). © IBL/Imago

Peinliche Spitznamen gibt es zur Genüge, Prinzessin Madeleine hat sich für ihre drei Kinder Leonore, Nicolas und Adrienne jedoch etwas Süßes ausgedacht.

Miami – Ihr Privatleben ist Prinzessin Madeleine (39) heilig. Trotz ihres royalen Titels und ihrer Zugehörigkeit zum schwedischen Königshaus möchte die dreifache Mutter, dass ihre Kinder möglichst normal fernab der medialen Aufmerksamkeit aufwachsen. Einblicke in ihren Familienalltag gewährt Madeleine ihren Fans aufgrund dessen nur selten.

Prinzessin Madeleine und Gatte Chris O‘Neill (47) wissen es sicherlich zu schätzen, dass sie in ihrer Wahlheimat Miami nicht auf Schritt und Tritt von neugierigen Paparazzi verfolgt werden. Dennoch scheint ihnen aber bewusst zu sein, dass sich die Fans nach wie vor neue Fotos vom royalen Nachwuchs wünschen. Prinzessin Leonore (8) und ihre jüngeren Geschwister Nicolas (6) und Adrienne (4) treten nur zu besonderen Anlässen vor die Kamera, der eigene Geburtstag ist einer davon.

Anlässlich Adriennes viertem Geburtstag am 9. März teilte Mama Madeline neue Fotos von den Sprösslingen, aus Versehen plauderte sie dabei auch noch ein süßes Geheimnis aus. In den Glückwünschen an die kleine Jubilarin tauchten die Spitznamen „Coco" für Nicolas und „Nono" für Leonore auf. Um die rührende und private Enthüllung rückgängig zu machen, löschte Prinzessin Madeleine die Kosenamen kurze Zeit später und tauschte sie gegen „Nicolas" und „Leonore" aus.