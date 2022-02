Märtha Louise & Durek Verrett gratulieren Harald V.: „Du bist wahrhaftig ein König!“

Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise gratulierten König Harald mit emotionalen Worten zum Geburtstag (Symbolbild). © Francis González/Imago

Prinzessin Märtha Louise schickte ihrem Vater König Harald rührende Glückwünsche zum 85. Geburtstag. Auch ihr Freund Durek Verrett hielt seine Emotionen nicht zurück.

Oslo – König Harald V. von Norwegen wurde am 21. Februar 85. Jahre alt. Der beliebte Regent verbrachte seinen Geburtstag im Kreise seiner engsten Angehörigen im gemeinsamen Winterurlaub. Zahlreiche Royal-Fans hinterließen derweil liebevolle Glückwünsche für den Regenten auf den Social-Media-Accounts des Königshauses. Auch Haralds Tochter Prinzessin Märtha Louise (50) und ihr Partner Durek Verrett (47) gratulierten via Instagram.

Seit Mai 2019 sind Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett nun schon offiziell liiert. Am Anfang mussten die beiden viel Kritik einstecken. Nicht alle Norweger waren von der Männerwahl der dreifachen Mutter begeistert. Der US-Amerikaner Durek hat sich in einschlägigen Kreisen als Schamane und Geisterheiler einen Namen gemacht. Seine Praktiken sind nicht unumstritten. Wie unlängst bekannt wurde, kämpft der 47-Jährige selbst schon länger mit ernsten gesundheitlichen Problemen. Von einer dringend notwendigen Nierentransplantation war zuletzt in der Presse die Rede. Alle Sorgen und Widrigkeiten machten die Beziehung von Märtha Louise und Durek aber offensichtlich nur noch stärker.

Einer, der dem vermeintlich ungleichen Paar wohl immer wieder unterstützend zur Seite stand, war König Harald. Den Geburtstag ihres Vaters nutzte die Prinzessin nun, um ihm eine rührende Liebeserklärung zu machen. Auch Durek Verrett klinkte sich ein und brachte seine Hochachtung vor dem Monarchen zum Ausdruck.