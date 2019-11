Sorge um Maite Kelly: Termine abgesagt - Wie schlecht geht es ihr? Andrea Berg hilft

Maite Kelly muss alle Termine absagen. Die Sängerin hat jetzt sogar einen Auftritt gecancelt. Wie schlimm steht es um die 39-Jährige?

Maite Kelly (39) hat ein Konzert in Aspach, dem Heimatort von Andrea Berg, abgesagt.

Die Sängerin hat ernste gesundheitliche Probleme.

Für enttäuschte Fans hat die Musikerin jedoch eine Überraschung.

München - Maite Kelly (39) gilt als echte Powerfrau. Wenn die Sängerin auf der Bühne steht, gibt sie für ihre Fans alles. Jetzt muss das Idol ein Konzert absagen. Ihr geplanter Auftritt am Freitag kann nicht stattfinden.

Maite Kelly muss Konzert absagen

Die bittere Nachricht teilt Maike Kelly via Instagram mit.

„Ihr Lieben, ich muss mir die Tage einen krassen Virus eingefangen haben... liege völlig flach! Was nicht das Problem wäre, ich kann ja auch im Liegen singen. Aber! Ich bekomme kaum einen Ton raus... habe starken Husten“, schreibt die Sängerin auf Instagram.

Maite Kelly hat es scheinbar böse erwischt. Die 39-Jährige muss sich schonen. Ihr Arzt hat ihr eine Zwangspause inklusive Gesangsverbot erteilt. „Der Doc hat mir deshalb verordnet, in den nächsten 14 Tagen nicht zu singen…“

Der Zeitpunkt für die Krankheit ist leider ziemlich schlecht. Maite Kelly wollte am Freitag (8. November) auf dem Sonnenhof in Kleinaspach von Andrea Berg auftreten. Nun macht der schlimme Virus diesen Plan zunichte. Kelly muss das Konzert wegen gesundheitlicher Problemen absagen. Dabei hatte sie sich so auf den Besuch bei ihrer Freundin Andrea Berg in Baden-Württemberg gefreut.

Schlagerqueen Andrea Berg rettet Maite Kelly

Für ihre enttäuschten Fans hat Maite Kelly jedoch eine Überraschung parat: Schlagerstar Andrea Berg springt an diesem Tag für Kelly ein. „Andrea unterbricht ihre Tourvorbereitung, lässt alles stehen und liegen und springt am Freitag für mich ein!“, schreibt die 39-Jährige auf Instagram.

Andrea Berg (53) probt gerade für ihre Mosaik-Live-Tour. Ende November geht die Schlagersängerin auf Tournee. In der Porsche Arena in Stuttgart startet am 29. November. Ihr Auftritt im Space-Outfit beim „Schlagerbooom“ war vor Kurzem für viele Fans eines der Highlights der Show.

Maite Kelly enttäuscht Fans in „Aspach“

Es ist nicht die erste Absage von Maite Kelly. Im Sommer musste die Sängerin Schlagerfans enttäuschen. Im Heimatort Aspach von Andrea Berg war die 39-Jährige als Gast angekündigt. Doch die Bühnenshow „Heimspiel“ mit rund 30.000 Fans startet ohne sie.

Die Sängerin hatte aufgrund einer Birkenpollenallergie einen Fieberschub, berichtete MDR.de. Ein Arzt erteilte der Vollblut-Musikerin damals Bühnenverbot. Andrea Berg hat ihr fast dreistündiges Programm dann am Freitag alleine durchgezogen. Samstagabend stand Maite Kelly jedoch dann wieder auf der Bühne.

Maite Kelly war 2019 mit ihrem neuen Album „Die Liebe siegt sowieso“ auf Tour. Beruflich läuft es bei der Musikerin richtig gut. Privat sieht es bei ihr etwas anders aus. Seit der Trennung von ihrem Mann Florent Raimond kümmert sie sich vor allem um ihre drei gemeinsamen Kinder.

Kelly wurde in den 1990er Jahren als Mitglied der Kelly Family ("An Angel") bekannt und war in den vergangenen Jahren als Solo-Künstlerin und Moderatorin unterwegs.

ml