„Man möchte medial Fälle kreieren“: Oliver und Amira Pocher äußern sich zu Rammstein-Vorwürfen

Von: Elena Rothammer

Um Rammstein-Frontmann Till Lindemann kursieren nach wie vor schwere Vorwürfe. In ihrem Podcast sprachen Oliver und Amira Pocher nun erneut über den Skandal.

Köln – Wegen der Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) ist die Band nach wie vor in den Schlagzeilen. Zwar gilt weiterhin die Unschuldsvermutung und der Musiker ließ die Anschuldigungen schon im Juni per Anwalt als „ausnahmslos unwahr“ zurückweisen, doch der Fall wird weiterhin öffentlich rege diskutiert. Auch im Podcast von Oliver (45) und Amira Pocher (30) wurde der Rammstein-Skandal erneut zum Thema.

Oliver Pocher über Vorwürfe gegen Lindemann: „Was ist letztendlich wirklich im strafrechtlichen Bereich?“

Schon vor einigen Wochen riss Oliver Pocher in seinem Podcast Witze über die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. In der aktuellen Folge von „Die Pochers“ schlug der Comedian nun jedoch ernstere Töne an. „Es ist sehr, sehr schwer, weil man auch medial gerne Fälle kreieren möchte und dann die Frage ist, was ist letztendlich wirklich im strafrechtlichen Bereich gewesen und hat stattgefunden. Und das ist ja genau das, was im Fall Rammstein ja auch die Geschichte ist“, gab Oliver Pocher zu bedenken.

„Man nimmt jetzt natürlich jeden Fall auf und die Frage ist allerdings, was ist strafrechtlich wirklich relevant. Dass Till Lindemann jede Menge Geschlechtsverkehr hat, mit irgendwelchen Frauen hinter der Bühne, auf der Bühne, unter der Bühne, neben der Bühne, im Hotel oder so, das ist so in dem Sinne noch nicht strafrechtlich. Und selbst wenn die Alkohol getrunken haben oder irgendwas anderes, ist das auch noch nichts Verbotenes“, führte der Komiker weiter aus.

Rammstein: Echte Chartstürmer In Deutschland schafften es Rammstein seit 1997 immer auf Platz 1 der Albumcharts, lediglich ihr Debüt „Herzeleid“ von 1995 platzierte sich ‚nur‘ auf Platz 2 – das allerdings erst 2020, im Rahmen einer Wiederveröffentlichung. Ansonsten läuft es für die Band seit Jahrzehnten geschmiert: Insgesamt elfmal standen Till Lindemann und Co. in Deutschland an der Chartspitze und das nicht nur mit Studio-, sondern auch Live- und Best-of-Alben. In Österreich kommt die Gruppe auf sieben, in der Schweiz auf fünf Höchstplatzierungen.

Pocher: „Das kann man moralisch verwerflich finden, aber das ist alles strafrechtlich leider irrelevant“

„Und selbst wenn eine sagt, zieht euch bitte sexy an und kommt hierher. Das kann man moralisch verwerflich finden, aber das ist alles strafrechtlich leider irrelevant“, merkte Oliver Pocher zudem an. Doch genau diese Moralvorstellung werde Lindemann ihm zufolge nun zum Verhängnis: „Und das ist dann genau die Frage, wo man aus einer moralischen Geschichte einfach einen Strick dreht.“

Um Rammstein-Frontmann Till Lindemann kursieren weiterhin schwere Vorwürfe. Jetzt sprachen Amira und Oliver Pocher erneut über den Skandal. © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Gonzales Photo

Till Lindemann selbst hat sich bislang mit einem persönlichen Statement zurückgehalten. Stattdessen hatte der Künstler seine Tour weiterhin durchgezogen. Bei den Rammstein-Konzerten in Berlin polarisierte Till Lindemann jedoch mit Änderungen seiner Songtexte. Verwendete Quellen: „Die Pochers“, Folge 72