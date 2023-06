„Mangelndes Talent“: Harsche Worte von Star-CEO über Meghan Markles Podcast

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry und Meghan Markle verlassen sich zu sehr auf ihren berühmten Namen, kritisiert eine Werbe-Branchengröße. Hat das Herzogspaar seine Hausaufgaben nicht gemacht?

Montecito – Inmitten der Nachrichten über das Scheitern des Spotify-Vertrags, den Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) mit dem Streaming-Riesen abgeschlossen hatten, waren wiederholt Zweifel an der Echtheit der angeblich von Meghan geführten Interviews ihrer Podcast-Reihe „Archetypes“ laut geworden. Weil seit 2020 zudem nur zwölf Folgen des Audioformats erschienen waren, hatte Spotify offenbar die Nase voll. Zwar trennten sich die Parteien im „gegenseitigen Einvernehmen“, doch wer bis drei zählen kann, weiß, dass es sich dabei um eine leere Worthülse handelt.

„Nur weil man berühmt ist, ist man noch lange nicht gut in etwas“

Ein Brachenkenner gibt nun ungefragt seinen Senf dazu und macht die Lage noch mieser für die Ex-Royals, als sie ohnehin schon ist. Jeremy Zimmer (65), CEO der United Talent Agency, eine der größten globalen Talentagenturen, deren Geschäfte sich zunehmend auf Audio konzentrieren, lehnt sich im Kaffee rührend bei einem Interview mit der globalen News-Plattform Semafor im Hotel Barrière Le Majestic während des Cannes Lions Werbefestivals genüsslich zurück und sagt, dass er vom Ende des Deals nicht überrascht sei.

„Es hat sich herausgestellt, dass Meghan Markle kein großartiges Audio-Talent war, oder notwendigerweise irgendeine Art von Talent hat“, sagt der Mann, der im Laufe seiner Karriere seit 1991 Stars wie Mariah Carey (54), Bryan Cranston (67), DJ Khaled (47), Chelsea Handler (48) und Kevin Hart (43) vertreten hat. „Und wissen Sie, nur weil man berühmt ist, ist man noch lange nicht gut in etwas“, fügte er seinem harschen Urteil hinzu.

Mangelt es Prinz Harry und Meghan Markle an kreativen Ideen? Im Zuge der Beendigung des Spotify-Vertrages gab eine Quelle an, Prinz Harry habe dem Broadcaster mehrere ausgefallene Konzepte vorgeschlagen, einschließlich einer Serie, in der er Leute wie Donald Trump (77) und Wladimir Putin (70) über ihre Kindheitstraumata interviewen wollte.



Die Show-Chefin und Branchenkennerin der Bild-Zeitung Tanja May (50) hatte daraufhin in einem Kommentar vorsichtig die Frage nach Größenwahn aufgeworfen und gesagt, es werde Zeit, dass jemand Harry sage, wie unwichtig er sei.

Meghan Markle hat offenbar einen anderen Streaming-Dienst ins Auge gefasst

Der Audio-Zug scheint für Meghan trotzdem noch nicht abgefahren zu sein. Markles Podcast „Archetypes“ wurde nicht für eine zweite Staffel verlängert, obwohl er im letzten Jahr die Charts angeführt hatte. Das Herzogspaar von Sussex hatte einfach nicht genug Inhalte produziert, um die volle Millionenauszahlung zu erhalten. Sie hatten mit dem Streaming-Riesen im Jahr 2020 einen Vertrag über 20 Millionen Dollar unterzeichnet und seitdem dafür nur die wenigen Folgen von Meghans Podcast geliefert.

UTA-Chef Jeremy Zimmer ist von Meghan Markle Talenten laut der globalen Nachrichten-Plattform Semifor nicht überzeugt (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Javier Rojas/Imago

Es wird davon ausgegangen, dass die zweifache Mutter, die im April einen Vertrag mit der Hollywood-Agentur WME unterschrieben hat, nun einen anderen Streaming-Dienst ins Auge fasst. „Meghan arbeitet weiter an der Entwicklung von Inhalten für das ‚Archetypes‘-Publikum auf einer anderen Plattform“, sagte eine Sprecherin von Archewell Productions gegenüber dem Wall Street Journal. Das dürfte gar nicht so einfach werden, nach Meghans Spotify-Rausschmiss und den jüngsten wenig schmeichelhaften Kommentaren. Eine Reihe von Jeremys Agenten behauptet übrigens, er habe trotzdem versucht, Meghan selbst unter Vertrag zu nehmen, wie Quellen gegenüber Page Six berichten. Verwendete Quellen: pagesix.com, nypost.com, semafor.com, bild.de