Mario Götze sagt wohl Hochzeitsfeier mit Ann-Kathrin Brömmel ab - aus diesem Grund

BVB-Star Mario Götze hat offenbar völlig überraschend seine Hochzeitsfeier mit Ann-Kathrin Brömmel auf Mallorca abgesagt. Dabei war schon alles geplant.

Dortmund - Seit Anfang Mai ist Mario Götze (26) mit Model Ann-Kathrin Brömmel (28) verheiratet. Im engsten Familienkreis gaben sich die beiden im Düsseldorfer Standesamt das Ja-Wort. Dabei soll es zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Die Hochzeitsfeier war nach Angaben der „Bild“-Zeitung für den 18. Juli auf Mallorca geplant, drei Tage nach dem Finale der Weltmeisterschaft.

Laut „Bild“ sagte der BVB-Star jetzt völlig überraschend die Feier ab. Dem Bericht zufolge begründete der Fußballweltmeister diese Entscheidung damit, dass er um seine Karriere kämpfen müsse. Borussia Dortmund fliegt zu diesem Zeitpunkt für neun Tage in ein Trainingslager in die USA, Götze wolle unbedingt dabei sein. In den ersten Tagen der neuen Saison werden die Karten traditionell neu gemischt. Beim BVB ganz besonders, da mit Lucien Favre (60) ein neuer Trainer kommt.

Nach einer Stoffwechsel-Erkrankung hatte der Dortmund-Spieler monatelang nicht mehr zur Bestform gefunden, Bundestrainer Jogi Löw (58) hatte Götze gerade erst aus dem WM-Kader gestrichen. Ann Kathrin Brömmel hatte zuvor gegenüber „Bunte“ bereits erste Details verraten. „Die Veranstaltung auf der spanischen Insel wird eine „freie Trauung. Wir sind zwar beide katholisch, aber aus der Kirche ausgetreten“, zitierte das Magazin das Model. Auch zu einem Braut-Shooting hatte sich Brömmel begleiten lassen, bei dem sie sich in ihren Favoriten-Hochzeitskleidern ablichten ließ.

