Mary von Dänemark: „Zutiefst erschüttert“ von Skandal in Christians Internat

Von: Larissa Glunz

Seit fast einem Jahr ist Frederik und Marys Sohn Christian Schüler am Internat Herlufsholm, das in einen Missbrauchsskandal verwickelt ist (Symbolbild). © PPE/Imago

Gewalt, Missbrauch und Mobbing: Eine TV-Doku über Prinz Christians Eliteinternat deckt Schockierendes auf, das auch Mary und Frederik von Dänemark fassungslos macht.

Kopenhagen – Der jüngste Skandal, der den dänischen Palast erschüttert, zieht große Kreise und macht auch weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen. Das Internat Herlufsholm, das derzeit Kronprinz Frederik (54) und Kronprinzessin Marys (50) ältester Sohn Christian (16) besucht, sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert.

Was die Dokumentation „Herlufsholm hemmeligheder“ (dt.: „Herlufsholms Geheimnisse“ des dänischen Senders TV2 ans Licht bringt, lässt das Eliteinternat alles andere als gut dastehen. Medienberichten zufolge kommen in der Sendung mehrere ehemalige Schüler zu Wort, die ein gewalttätiges Umfeld und Missbrauch am Internat schildern und unter anderem von regelmäßigen Angriffen und Prügelstrafen berichten. Schockierende Anschuldigungen, die auch Schloss Amalienborg erreicht haben. Seit August letzten Jahres wohnt Prinz Christian im Internat Herlufsholm bei Næstved.

Dass sie jede Art von Gewalt oder Mobbing auf Schärfste verurteilen und zudem die Vorwürfe nicht auf die leichte Schulter nehmen, machte das dänische Kronprinzenpaar in einem Statement auf Instagram deutlich. „Als Eltern eines Kindes, das Herlufsholm besucht, sind wir zutiefst erschüttert von den Zeugenaussagen […] “, betonen Kronprinz Frederik und Gattin Mary.