„Sehr gefährlich“: Netz-Betrüger ziehen fiese Masche mit „Bergdoktor“-Star Hans Sigl ab

Teilen

Immer wieder bringen Online-Betrüger Menschen mit fiesen Tricks um ihr Geld. Nun haben sie auch TV-Liebling Hans Sigl ins Visier genommen.

Ellmau – Die Tricks von Netz-Betrügern werden immer ausgefeilter: Das musste Hans Sigl (54) nun am eigenen Leib erfahren. In seiner Instagram-Story warnt der „Bergdoktor“-Star seine Fans vor einer aktuellen Betrugsmasche, wegen der ahnungslose Menschen ihr Geld verlieren. „Achtung, Fake-Anrufe“, betitelte der Schauspieler ein kurzes Video.

Hans Sigl enthüllt heimtückische Masche der Betrüger

Mit ernstem Blick erzählt Hans Sigl, mit welchen Machenschaften ihn die Betrüger austricksen wollten. „Leute, kleine Triggerwarnung. Ich habe gerade einen Anruf bekommen mit einer automatischen Stimme. Da hieß es, Sie haben gerade 796 Euro via Paypal an Coinbase überwiesen“, berichtet der TV-Darsteller auf Instagram. Ihm sei gleich klar gewesen, dass es sich um einen Schwindel handelte. „Hat natürlich niemand“, betont er.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Die automatische Stimme habe ihn zu einer klaren Handlung aufgefordert: „Wenn Sie den Anschuldigungen widersprechen wollen, dann müssen Sie ‚1‘ drücken.“ Eindringlich appelliert Sigl an seine Fans: „Niemand drückt die ‚1‘ bei so einem Anruf.“ Damit würde man den Betrügern nämlich auf den Leim gehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hans Sigl seine Fans warnt

Der Österreicher will unbedingt verhindern, dass seine Anhänger in die Falle tappen und um ihr hart verdientes Geld gebracht werden. „Ich wollte es nur mal kurz rausgeben und an der Stelle: Ich bitte niemandem um Geld und das alles ist immer sehr gefährlich. Aufpassen!“, ermahnt er seine 175.000 Followerinnen und Follower.

Hans Sigl richtet sich mit einer ernsten Warnung an seine Fans: Online-Betrüger wollten den „Bergdoktor“-Star um sein Geld bringen. Der Schauspieler rät seinen Followern daraufhin zur Vorsicht. © Instagram/sigl_hans & IMAGO / Sven Simon

Erst vor zwei Wochen hatte Sigl in einer eindringlichen Videobotschaft vor Online-Betrügern gewarnt, die sich im Netz als er selbst ausgeben und Fans um Geld bitten. „Und zwar haben mich immer mehr Zuschriften ereilt von Menschen, die auf Scammer und Betrüger hereinfallen. Nochmal für alle: Leute, ich schreibe niemanden an, ich bitte niemanden um Geld. Ich versteh‘s nicht, wie sowas zustande kommen kann“, zeigte sich der Star betroffen. Anschließend bat er die Fans um Mithilfe, um die betrügerischen Accounts schnellstmöglich zu blocken und zu melden. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans