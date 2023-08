Darum schalteten am Freitag um 22:00 Uhr massenhaft Zuschauer beim ZDF ab

Von: Lukas Einkammerer

Am Freitagabend zeigte das ZDF neue Folgen von „Ein Fall für zwei“ und „Letzte Spur Berlin“. Um 22:00 Uhr kippte das Interesse der Zuschauer aber schlagartig …

Mainz – Dass zur Primetime vor allem die Produktionen der ARD und des ZDF bei den Zuschauern punkten können, ist nichts Neues. Am Freitagabend (4. August) bescherten „Ein Fall für zwei“ und „Letzte Spur Berlin“ dem Sender mit Sitz in Mainz abermals regelrechte Traumquoten, um 22:00 Uhr sprangen die Zuschauer dann aber urplötzlich vom ZDF ab. Was könnte dahinter gesteckt haben?

„Top Dog Germany“ statt „heute-journal“? ZDF-Zuschauer sprangen am Freitag um 22:00 Uhr ab

Um 20:15 Uhr tischten sowohl die ARD als auch das ZDF mit „Daheim in den Bergen“ und „Ein Fall für zwei“ am Freitag ordentlich auf. Im Ersten kamen Fans von Heimatserien voll auf ihre Kosten, während im Zweiten vor allem die Geschmäcker von Krimiliebhabern bedient wurden. Letztes Format kam dabei besonders gut an und holte laut dwdl.de mit 4,69 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,3 Prozent die besten Quoten des Tages, dicht gefolgt vom sendereigenen Format „Letzte Spur Berlin“, bei dem 4,18 Millionen Fernsehende einschalteten.

So hoch das Interesse an den Krimi-Produktionen im ZDF am Freitagabend auch gewesen sein mag, ein Blick auf die AdScanner Insights bei dwdl.de offenbart eine überraschende Veränderung um 22:00 Uhr. Denn mit dem Ende von „Letzte Spur Berlin“ und dem Start des „heute-journals“ stürzten die Zuschauerzahlen rasant in die Tiefe.

Zwischenzeitig konnte sich RTL als stärkster Sender durchsetzen und es scheint ganz so, als seien viele Zuschauer mit dem Ende der Krimi-Sendungen im ZDF zu „Top Dog Germany“ gewechselt, um niedliche Vierbeiner beim Wettkampf um den Titel „bester Hund Deutschlands“ zu beobachten. Einen Aufschwung in den Zuschauerzahlen brachte für das ZDF auch „Wir sind die Meiers“ um 22:30 nicht – ganz im Gegenteil sogar: Das Interesse sank noch weiter ab und blieb deutlich hinter RTLZWEI, ProSieben, RTL und Sat.1 zurück.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

RTL gegen ProSieben und Sat.1: „Top Dog Germany“ gewinnt Quotenkampf der privaten Sender

Beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren räumen stets ARD und ZDF die besten Zuschauerzahlen des Tages ab, bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erfreute sich am Freitagabend derweil jedoch „Top Dog Germany“ großer Beliebtheit. Mit 0,57 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,1 Prozent holte sich der tierische Wettstreit im Quotenkampf mit der privaten Konkurrenz die Goldmedaille und ließ sowohl „Die besten Comedians Deutschlands“ bei Sat.1 (0,50 Millionen Zuschauer) und „James Bond 007 - Octopussy“ (0,33 Millionen Zuschauer) klar hinter sich zurück.

Am Freitag lief um 22:00 Uhr im ZDF das „heute-journal“. Viele Zuschauer schienen stattdessen jedoch zu „Top Dog Germany“ gewechselt zu haben. © Screenshot/ZDFmediathek/heute-journal/Folge vom 4. August 2023; RTL (Fotomontage)

Dass das Interesse der Fernsehenden an den öffentlich-rechtlichen Sendern nach der Primetime drastisch abnimmt, ist kein neuartiges Phänomen. Auch am Montag schalteten um 22:00 reihenweise Zuschauer bei ARD und ZDF ab. Verwendete Quellen: dwdl.de