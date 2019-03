Vermisster ZDF-Schauspieler aus „Rosenheim Cops“ tot aufgefunden

Der „Rosenheim Cops“-Schauspieler Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Die Polizei suchte ihn bereits mit Hubschraubern und Hunden.

Wien - Der Schauspieler Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Das bestätigte die österreichische Polizei gegenüber dem österreichischen Kurier. Messner war unter anderem durch seine Rolle in der ZDF-Erfolgsserie „Rosenheim Cops“ bekannt.

Vermisster ZDF-Schauspieler: Matthias Messner aus „Rosenheim Cops“ in Wald tot aufgefunden

Freunde, die nach dem Schauspieler gesucht hatten, sollen Messner am Mittwochabend in einem Wald nahe Perchtoldsdorf in Niederösterreich tot aufgefunden haben, heißt es in dem Bericht. Messner soll dort in einer Art Zelt gelegen haben. Nach den aktuellen Erkenntnissen kann eine Fremdeinwirkung als Todesursache ausgeschlossen werden. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Kurier. Genauere Hintergründe zur Todesursache liegen bislang nicht vor. Ermittlungen vor Ort laufen noch.

Von dem 42-jährigen Matthias Messner fehlte schon seit Sonntag jede Spur. Am Nachmittag soll er mit einem Rucksack zu einem Spaziergang aufgebrochen sein. Am Abend sei er nach Angaben der Mitbewohner nicht zurückgekommen. Am Montag soll Messner dann nicht zu einer Theaterprobe erschienen sein.

Freunde starteten große Suchaktion nach „Rosenheim Cops“-Darsteller Matthias Messner

Verwandte und Freunde meldeten Messner daraufhin bei der Polizei als vermisst und starteten selbst eine großangelegte Suchaktion. Sie verteilten Flugblätter in der Stadt und riefen im Internet zur Mithilfe auf. Die Polizei suchte seit Wochenbeginn ebenfalls nach Messner. Bei der Suche sollen nach Angaben von heute.at auch zwei Hubschrauber und Hundestaffeln eingesetzt worden sein. Allerdings blieb dies ohne Erfolg.

Für den Mittwoch hatten Freunde erneut zu einer großen Suchaktion aufgerufen. Mehrere Dutzend Menschen schlossen sich an. In der Folge dieser privaten Aktion soll der Schauspieler dann am Mittwochabend gefunden worden sein.

