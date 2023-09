Fluch oder Segen? So empfindet Matthias Reims Sohn Julian den Konkurrenzkampf in der Familie

Nicht nur seine Eltern, auch seine Schwester Marie Reim ist musikalisch erfolgreich. Julian Reim verriet jetzt, ob dadurch manchmal Konkurrenz unter den Familienmitgliedern entsteht.

Stockach am Bodensee – Julian Reim (26) ist ein deutscher Schlagersänger, der gerade seine Karriere startet. Er hat bereits mehrere Singles veröffentlicht. Sein Debütalbum „In meinem Kopf“ von 2022 stieg in Deutschland, Österreich und der Schweiz sogar in die Charts ein, wo es sich eine Woche lang auf den Plätzen 25, 64 und 65 hielt. Der Nachname Reim ist aber kein wohl gewählter Künstlername, sondern weitergegeben von Papa Matthias Reim (65), einem der berühmtesten deutschen Schlagersänger. Wie wirkt sich das auf das Vater-Sohn-Verhältnis aus?

Schlager-Familie: Sänger und Sängerinnen in jeder Reim-Generation

Wann immer Julian Reim mal eine Schlager-Schreibblockade hätte, dann gebe es gleich eine ganze Handvoll Menschen, die ihm wohl gerne weiterhelfen würden – und das auch könnten. Da ist einmal Papa Matthias Reim, der in den 90er Jahren acht Jahre lang mit Mago Scheuermeyer verheiratet war. Aus dieser Beziehung stammt Julian, der 1996 geboren wurde.

Heute ist Matthias Reim mit Schlagersängerin Christin Stark (33) liiert. Bereits seit 2012 sind die beiden ein Paar und auch seine „Stiefmutter“ unterstützt Julian, wo sie nur kann. Und dann ist da noch Marie Reim (23), Tochter von Matthias und Sängerin Michelle (51) – und somit Julians Halbschwester. Auch sie ist Schlagersängerin und brachte 2022 bereits ihr zweites Album „Bist du dafür bereit?“ heraus.

Julian und Matthias Reim: Von Papa hat er die Präsenz und den Ehrgeiz

Am liebsten arbeitet Julian Reim mit seinem Vater Matthias zusammen. In der MDR-Sendung „Die Schlager des Monats“ stellte Julian gerade seine neue Single „Grau II“ vor. Moderatorin Christin Stark attestierte ihm in der Sendung, sein Talent vom Vater geerbt zu haben, doch Julian widersprach: „Ich habe nicht das Talent von Matthias geerbt, sondern seine Präsenz in meinem Leben und seine Unterstützung in der Musik.“ Diese Dinge seien das Größte, was sein Vater ihm mitgeben konnte, denn Talent allein sei nicht ausreichend, so Julian. Es seien viel mehr „Arbeit und Hingabe“, die den Erfolg ausmachen.

Julian Reim ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen: Sein Vater Matthias Reim feiert als Schlagerstar Erfolge. In einem Interview erklärt der Promi-Sporss nun, wie sich das auf das Verhältnis mit seinem Papa auswirkt. © IMAGO / BOBO & IMAGO / Christian Schroedter

Über die Arbeit mit seinem Vater im Studio sagte er: „Das macht so einen Spaß. Er ist so interessiert an den Sachen, die ich mit den Synthesizern mache und ich schaue ihm zu, wenn er die Gitarren produziert. Also wir haben echt superviel Spaß gemeinsam da.“ Die musikalische Konkurrenz in der ganzen Familie empfindet Julian also eher als Ansporn – und auch der berühmte Name mache ihm keinen Druck: „Es ist immer ein Segen.“

Julian Reims berühmter Vater hat insgesamt sieben Kinder: In einem Interview verriet Matthias Reim kürzlich, ob er sich noch weiteren Nachwuchs vorstellen kann. Verwendete Quellen: MDR