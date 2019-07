Große Trauer um Maximilian Krückl: „Forsthaus Falkenau“-Star viel zu früh gestorben

Der Schauspieler Maximilian Krückl (†52) ist tot - schon seit fast vier Wochen. Der plötzliche Herztod traumatisierte seine Frau Jeannie und die beiden Töchter Magdalena und Mathilda so sehr, dass sie nicht in der Lage waren, darüber zu sprechen.

Erst am Sonntag informierten sie die Paten der Kinder, den Regisseur Marco Serafini und Schauspielerin Enzi Fuchs.

Der Tod kam in der Nacht. Maximilian Krückl lag am Morgen tot im Bett. Was für ein Schock! Die Familie war alles für ihn und er alles für die Familie. Krückl hatte auch ein großes Herz für andere, gründete mit Schwester Bernadette Brommer eine Internetplattform (mysisteract.de), wo es nicht nur materielle Hilfe, sondern auch Beistand in schwierigen Lagen gibt. In der er selber einmal steckte, als er vier Jahre lang seine krebskranke Mutter bis zu ihrem Tod begleitete. „Das war die längste Nacht meines Lebens“, sagte er einmal.

Immer wollte Krückl es noch besser machen, selten war er zufrieden. Die traumhafte Frühstückspension in Percha, die er mit seiner Familie als zweites Standbein betrieb; seine Musik (u.a. komponierte er die Titelmelodie zu Dahoam is dahoam), die Drehbücher, die er schrieb für Serien wie Agathe kann’s nicht lassen oder Alarm in den Bergen, seine Rollen als Schauspieler in TV-Serien wie Wildbach oder als Pfarrer Friedl in Wilder Kaiser oder in Zwei am großen See mit Uschi Glas und Ruth Drexel.

Überhaupt Ruth Drexel. Schon als Teenager lernte er die große Mimin kennen, als er in Franz Xaver Bogners Serie Familie Meier eine Hauptrolle spielte, die des Sohnes von Karl Obermayr. Der machte die beiden bekannt, so spielte Krückl später auch Theater unter der Intendanz von Ruth Drexel – auch am Münchner Volkstheater. Dafür schrieb Krückl seiner Mentorin die Serienrolle Agathe kann’s nicht lassen auf den Leib.

Eines seiner Markenzeichen war seine Hartnäckigkeit. Die legte er schon als Zwölfjähriger an den Tag, als er den Pförtner bei der Bavaria-Film immer wieder fragte, ob er nicht irgendwo mitspielen könnte. Ein Jahr lang gab es immer wieder dieselbe Antwort: „Ich kann dich da nicht reinlasssen.“ Irgendwann kam er aber doch rein. Und irgendwie entdeckte ihn der Franz Xaver Bogner: Als Maxi bei einer Kindercasting-Agentin im Hintergrund zwischen Haustür und Küche etwas ablieferte, was erheblich vielversprechender war, als das der ganzen Profi-Kinder. Und so kam er in die Serie Familie Meier.

Maximilian Krückl war auf seine Art eigen, aber auch ungemein sympathisch und herzlich.

