Meghan: Detail bei öffentlichen Auftritten erregt Aufmerksamkeit - Spekulation kochen hoch

Nach einer Schwangerschaft sinkt der Hormonspiegel wieder und es fallen bei vielen vermehrt Haare aus, was sich dann meist wieder normalisiert. Man hat in der Schwangerschaft eher mehr Haare am Kopf als zuvor, wegen dem hohen Östrogenspiegel. Während und nach der Stillzeit ist der Hormonstatus ebenfall etwas anders. Und sie hat ein Baby und Babys greifen auch gerne mal in die Haare und ziehen dran, deshalb ist diese Frisur praktisch. Man muss sich oft bücken und das Baby hochnehmen, da hat man ebenfalls die Haare jedesmal im Gesicht. So es gibt sicher noch 100 Gründe für so eine Frisur. Es ist Sommer und ein Dutt sorgt für Frischluft im Genick. Weitere Ausführungen will ich jetzt nicht mehr schreiben.