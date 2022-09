Meghan in Düsseldorf: Was die Fans nach dem Auftakt der Sussexes in Manchester erwartete

Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle brachten royalen Glamour nach NRW. Nach dem Auftakt ihrer Charity-Europa-Reise in Manchester, bei der sich die Herzogin freute: „Wie schön wieder in UK zu sein“, waren alle Augen gespannt auf Düsseldorf gerichtet. Das erwartete die Fans.

Düsseldorf – Meghan Markle (41) und Prinz Harry (37) werden nach Meghans Rede in Manchester im Düsseldorfer Rathaus erwartet. Düsseldorf wird im kommenden Jahr die Invictus Games ausrichten. Die paralympischen Wettkämpfe, ausgetragen von Kriegsveteranen, sind der Initiative des Herzogs von Sussex zu verdanken, der schon viel Herzblut als Initiator und Schirmherr investiert hat.

Meghans Markle erntete zum Auftakt der Europareise viel Lob für ihre Rede in Manchester

Das Herzogspaar hatte angekündigt, Anfang September zu einer Reihe von Charity-Veranstaltung nach Europa kommen zu wollen. "Es ist sehr schön, wieder in Großbritannien zu sein, und es ist sehr schön, wieder mit Ihnen allen bei One World zu sein", sagte Meghan zum gestrigen Auftakt in Manchester. Die Herzogin von Sussex hielt die Eröffnungsrede auf dem One Young World Summit. Es war die erste Rede, die sie in England hielt, seit sie und Prinz Harry sich im März 2020 von ihren königlichen Ämtern zurückgezogen hatten.

Für ihre sieben Minuten langen Rede erntet Meghan viel Applaus, was eine Erleichterung für sie bedeuten dürfte, da sowohl ihr „The Cut“-Interview als auch der „Archetypus“-Podcast viel Kritik hervorgerufen hatten. Experten vermuten, dass der unerwartete Zuspruch daher rührt, weil Meghans Glaubwürdigkeit unbestritten ist. Bereits auf dem Gipfel 2014 in Dublin hatte sie eine glühende Rede gehalten, auf die die Herzogin von Sussex auch Bezug nahm. Sie hätte sich ihre damalige Platzkarte als Beweis dafür aufbewahrt habe, dass sie dazu gehöre.

One Young World Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 ist die One Young World-Gemeinschaft auf ein Netzwerk von über 13 700 Botschaftern angewachsen, deren Projekte nach Angaben der Organisation 35,8 Millionen Menschen weltweit erreicht haben.

Die Flaggschiff-Veranstaltung von One Young World bringt Aktivisten, humanitäre Organisationen, führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, Geschäftsleute, Unternehmer, Politiker und Innovatoren zusammen, um gemeinsam die größten Herausforderungen der Menschheit anzugehen.

Dieses Programm erwartet die Ex-Royals und Fans in Düsseldorf

Meghan Markle und Prinz Harry verbrachten den ersten Tag ihrer Europa-Reise in Manchester. Danach steht Düsseldorf auf dem Programm, wo Harry sich um die anstehenden Invictus Games kümmern wird (Fotomontage). © Aaron Chown/dpa & Jon Super/dpa

Demnach dürfte auch Prinz Harry heute ein warmer Empfang in der Rheinmetropole sicher sein. Die ersten Spiele wurden 2014 in London abgehalten. Es folgten 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney und dieses Jahr Den Haag. 2023 nun kommt mit Düsseldorf erstmals eine deutsche Stadt zum Zug. Dabei hat das Thema zudem durch den Krieg in der Ukraine eine bedrückende Aktualität gewonnen.

In den wenigen Stunden, in denen Prinz Harry in der Stadt ist, wird er eine Rede im Rathaus halten und sich mit Meghan ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Dann wird er über den Rhein schippern und anschließend an einer Pressekonferenz teilnehmen, bei der Journalisten aber keine Fragen stellen dürfen. Vermutlich wird das Paar dennoch ein paar Details über ihre süßen Kinder Archie (3) und Lilibet (1) verlieren. Die beiden sind Garanten für die Selbstvermarktung ihrer Eltern und rufen oft mehr Interesse hervor, als die Themen, die dem Sendungsbewusstsein des Paares, wie ihre Rede in New York entspringen. Verwendete Quellen: Instagram, people.com, dailymail.co.uk