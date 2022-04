Sie reiste bereits nach wenigen Tagen ab: Meghan fliegt ohne Harry zurück

Bereits vier Tage vor Prinz Harry nahm Meghan Markle einen Flug zurück nach Los Angeles. Warum die Herzogin ihren Aufenthalt in Den Haag früher beendete.

Den Haag – Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) verzauberten die Fans bei ihren Auftritten in den Niederlanden, als sie zu den fünften Invictus Games nach Den Haag kamen. Schon einmal in Europa, legten die früheren Royals auch einen Zwischenstopp bei Prinz Harrys Großmutter, der britischen Queen Elizabeth II. (95) in London ein. Doch dann bestieg die Herzogin vier Tage früher als Harry den Flieger zurück nach Amerika, was war passiert?

Meghan Markle: Ohne Harry flog sie nach Los Angeles

Auch die fünften Invictus Games, von Prinz Harry ins Leben gerufen, waren ein voller Erfolg. Die demonstrative Verliebtheit, mit der die Sussexes ihr Programm absolvierten, machte mit allen Gerüchten Schluss, die Ehe mit Meghan Markle befinde sich in einer handfesten Krise. Trotzdem musste die zweifache Mutter auch herbe Kritik einstecken. War die Fan-Schelte der Grund, warum die Herzogin plötzlich vier Tage vor ihrem Ehemann zurück nach Los Angeles reiste? Die Antwort war schnell gefunden, warum Meghan es so eilig hatte, zurück nach Montecito zu kommen.

Vielmehr war es eine kleine Überraschung, dass die frühere „Suits“-Darstellerin so lange an der Seite des britischen Royals in Europa zu sehen war. Denn schon am zweiten Tag hatte die 40-Jährige verraten, wie sehr sie ihre Kinder vermisse.

Das herzerwärmende Geständnis machte Meghan Markle, als sie bei einer privaten Veranstaltung im Zuiderpark einer Gruppe von zwölf Kindern Geschichten vorlas. Gegenüber dem britischen Armee-Veteranen James Stride erzählte sie, sie wolle an der Lesung teilnehmen, da sie so in der Nähe von Kindern sei und diese sie an ihre eigenen erinnern würden. Vermutlich befanden sich Söhnchen Archie (2) und die kleine Lilibet (10 Monate) während er Abwesenheit ihrer Eltern in der Obhut von Meghans Mutter Doria Ragland (65).

Meghan Markle: Von Muttergefühlen übermannt

Schon am Tag der Eröffnung der Spiele hatte sich die Herzogin von ihrer mütterlichen Seite gezeigt und ein Baby kurzerhand mit ihrem Mantel zugedeckt. Die Ausflug des Paares nach Europa markiert offenbar auch die längste Trennung von ihren Kindern. Vor ihrer Reise in die Niederlande hatte das Paar zudem einen kurzen Zwischenstopp in London eingelegt, um sich mit Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (74) sowie Queen Elizabeth II. zu treffen. Seit dem viel beachteten Interview mit Oprah Winfrey (68) im vergangenen Jahr war es das erste persönliche Zusammentreffen von Enkel und Großmutter.