Wer Meghan Markles Outfits bei den Invictus Games nachstylen will, muss tief in die Tasche greifen. Ihre Den-Haag-Garderobe hat tausende Euro verschlungen.

Den Haag – Mit ihrem Einzug in das britische Königshaus wurde Meghan Markle (40) nicht nur zur Herzogin von Sussex, die Ehefrau von Prinz Harry (37) verwandelte sich zudem in eine royale Stilikone. Ihr Händchen für Mode stellt Meghan auch noch nach ihrem Rückzug aus dem Palast unter Beweis, wie kürzlich bei den Invictus Games in Den Haag.

Meghan Markle: Teure Tage in Den Haag, Garderobe kostet knapp 50.000 Euro

Nach ihrer kurzen Stippvisite in England reisten Harry und Meghan weiter in die Niederlande, wo sie gemeinsam die Invictus Games einläutete. Als royale Ehrengäste stahlen die beiden prompt den teilnehmenden Sportlern, die aus aller Welt angereist waren, die Schau. Meghan Markle zeigte bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr ihre Vorliebe für elegante und nicht ganz billige Designermode. Die zweifache Mutter nahm für ihre Garderobe in Den Haag einige Scheine in die Hand und setzte auf namhafte Labels wie Valentino, Cartier, Celine & Co.

Rund 50.000 Euro sollen die von Meghan während ihres dreitägigen Besuchs in Den Haag ausgeführten Outfits gekostet haben. Schon ihr erster Look – ein weißer Hosenanzug von Valentino (ca. 4.000 Euro), den Meghan zu einem Empfang im Zuiderpark trug – soll dank einiger Schmuckstücke und einer passenden Handtasche von Valentino & Co. mit fast 8.000 Euro zu Buche geschlagen haben. An Tag zwei schlüpfte die 40-Jährige sogar in drei Outfits, wobei vor allem ihr abendlicher Glamour-Look die Rechnung nach oben getrieben haben dürfte. Ihren cremefarbenen Bodysuit von Khaite (ca. 750 Euro) kombinierte die stilsichere Herzogin mit einem „Juste un Clou Collier“ von Cartier im Wert von rund 12.000 Euro – das teuerste neue Schmuckstück in Meghans Reisegarderobe.

Meghan Markle: Erbstück von Prinzessin Diana trägt sie mit Stolz

In Meghan Markles Schmucksammlung finden sich einige wertvolle Schätze von der französischen Luxusmarke Cartier, auf einen gibt die Herzogin aber besonders Acht. Prinz Harry hat seiner Ehefrau die goldene Cartier „Tank"-Uhr seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) geschenkt, die Meghan als große Bewunderin von Diana auch während der Invictus Games trug. Neu kostet die zeitlose Uhr rund 20.000 Euro, ihr sentimentaler Wert ist jedoch unbezahlbar.