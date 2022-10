Meghan Markle kauft ihre Schuhe immer zwei Nummern größer

In zu großen High Heels gehen und dabei elegant aussehen? Für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Doch Meghan Markle schwört auf diesen doch sehr ungewöhnlichen Trick.

Montecito - Wenn man, wie Meghan Markle (41), ein Leben in der Öffentlichkeit führt, gehören Presseevents und TV-Shows und Interviews zum Alltag. Die Duchess von Sussex ist dabei fast immer in High Heels unterwegs. Damit sie keine Druckstellen und Blasen bekommt, schwört die Ehefrau von Prinz Harry auf einen ungewöhnlichen Trick.

Egal, was Meghan Markle sagt, macht oder trägt: Es wird von den royalen Fans bis ins kleinste Detail analysiert. Dabei können auch die Neider eines nicht leugnen. Die Herzogin von Sussex ist eine echte Stilikone. Ob Interviewtermine, Pressetour oder Auftritte mit der royalen Familie, die Styles von Meghan Markle werden sofort zum Trend und von Millionen Menschen kopiert.

Wird auch dieser Mode-Tipp von Meghan Markle bald von vielen Frauen beherzigt? Denn damit die Duchess bei den ganzen öffentlichen Auftritten keine Blessuren an den Füßen bekommt, kauft sie ihre High Heels absichtlich immer zwei Schuhgrößen zu groß. So reibt sich die Haut nicht am Schuh auf. Außerdem bilden sich auch nach langem Stehen keine Druckstellen.

König Charles’ III. soll liebevollen Spitznamen für Meghan Markle verwendet haben Meghan Markle spaltet die Briten: Die einen lieben sie, die anderen eben nicht. Mit ihrem Schwiegervater König Charles III. versteht sich die Herzogin von Sussex allerdings wohl blendend. Das zeigt auch der liebevolle Spitzname, den er für sie hat. Die Royal-Expertin Katie Nicholl verrät in ihrem Buch „The New Royals“, dass Charles Meghan „Tungsten“ (dt. Wolfram) nannte. Wolfram ist ein Schwermetall mit hoher Dichte. Außerdem ist es sehr widerstandsfähig und besitzt die höchste Normalsiedetemperatur aller Elemente. Mit diesem Kosenamen will Charles III. wohl ausdrücken, dass Herzogin Meghan hart im Nehmen ist.

Mode-Expertin verrät: Zu große Schuhe ganz normal bei den Promis

Der Trick von Meghan Markle scheint auf den ersten Blick etwas befremdlich, immerhin muss auch das Gehen in zu großen Schuhen gelernt sein. Doch anscheinend ist das gang und gäbe bei den Reichen und Schönen. „Promis shoppen in der Schuhabteilung oft Schuhe in einer oder sogar zwei Nummern größer, wenn sie auf einer Veranstaltung oder auf dem roten Teppich sind“, so Mode-Expertin Harriet Davey gegenüber „Pure Wow“.

Seit ihrem royalen Ausstieg, widmen sich Prinz Harry und Meghan Markle in den USA neuen Projekten. Darunter ein Buch, ein Podcast und ein Netflix-Deal. Doch die beiden sollen damit finanziell in der Falle stecken. Verwendete Quellen: bunte.de, purewow.com