Meghan Markle weint: Gefühlsausbruch vor laufender Kamera - Kate bleibt kühl

Dominante Frau? Da würde ich eher an seine Großmutter denken. Und außerdem haben wir 2019. Die Monarchie hat repräsentative Aufgaben. Harry war auch früher eher ein Partymensch, William war ein bisschen ruhiger, aber auch nie ein Spießer der irgendwo realitätsfremd auf einem anderen Planeten gelebt hat. Und Diana und Charles lagen immer schon alters und interessenmäßig ziemlich weit außeinander, haben sich aber auch wie Erwachsene verhalten, was man von der Presse und was die dann immer alles daraus orakelt und gesponnen hat nicht behaupten kann. Einmal die Augen gekniffen, weil der Wind vielleicht geweht hat oder man sich das niesen verkneifen wollte, schon wurde über dieses verbitterte Gesicht und deren mögliche Gründe gerätselt. Megan ist in einer ganz anderen Welt aufgewachsen, so wie die meisten. So toll ist das nicht, wenn man den ganzen Tag photografiert, belappt wird. Aber sie haben sich halt verliebt. Und Meghan wird auch schon vor der Hochzeit vielleicht eher eine quirlige Person gewesen sein, und genau deshalb hat er sie vielleicht geheiratet ( vielleicht will er ja keine kalte, stille emotionslose, meinungskonforme Person neben sich). Er hat seine Mutter sehr geliebt und die war auch nicht so eiskalt. Und wenn man immer nur den Partner nehmen würde, den die Oma toll findet, dann wäre ich wahrscheinlich mit einem Peter Alexander Verschnitt, der jeden Sonntag im Beichtstuhl verbringt zusammen und in der Früh den Rosenkranz auf und ab betet.