Meghan Markle protzte in ihrem „The Tig"-Blog mit ihren „undamenhaften Gewohnheiten"

Nur wenige Monate bevor Meghan Markle Prinz Harry datete, war mit „Benimm“ nicht viel los. Im Gegenteil: Die Herzogin posaunte ihre „schlechten Gewohnheiten“ in die Welt hinaus.

Montecito – Das Netz vergisst nichts. Auch ehemalige Leidenschaften wie Meghan Markles (41) Lifestyle-Blog „The Tig“, den die heutige Herzogin von Sussex stilllegte oder vielmehr stilllegen musste, als sie sich mit einem Mitglied der britischen Königsfamilie, Prinz Harry (38) verlobte. Als jüngst Gerüchte aufkamen, Meghan wolle den Lifestyle-Blog, der seinen Namen dem Lieblingsrotwein seiner Erschafferin verdankt, wiederbeleben, weckte sie damit schlafende Hunde.

Meghans Vorsätze fürs Jahr 2016 hätte sie besser für sich behalten

Aus heutiger Sicht findet die Herzogin von Sussex die Offenlegung ihrer schlechten Gewohnheiten in ihrem Blog „The Tig" womöglich auch nicht mehr besonders lustig

Im Januar 2016, nur wenige Monate bevor Meghans und Prinz Harrys Lebenswege sich kreuzten, fand Meghan es offenbar eine großartige Idee, die Welt über ihre Neujahrsvorhaben zu informieren. Nicht genug damit, sich öffentlich über relativ intime Details des Lebens öffentlich zu äußern, kokettierte die ehemalige Schauspielerin dabei mit ihrem „undamenhaften Benehmen“. Sie wolle es hinter sich lassen, schrieb sie, doch in jeder Zeile der bekennenden Feministin feierte sie sich irgendwie auch für ihre stereotypen Attribute.

Als Ziele benannte Meghan, sie wolle einen Marathon laufen, nicht mehr fluchen und das Nägelkauen einschränken. Weil ihr womöglich beim Schreiben auffiel, dass sie an ihren Versprechungen gemessen werden könnte, notiert sie gleich dazu, dass sie aber nicht vorhabe, sich selbst niederzumachen, sollte sie ihre selbst gegebenen Vorhaben nicht umsetzen. Außerdem wolle sie „das Leben spielerisch angehen“ und „Raum für Magie lassen“, berichtete sie weiter.

Meghan hat ihren früheren Blog zumindest formal wiederbelebt

Es ist schwer vorstellbar, dass sich kurze Zeit darauf Prinz Harry in die eben noch nägelkauende, wie ein Bierkutscher fluchende Marathon-Meghan verliebt haben soll, doch das mit dem „Raum für Magie“ hat immerhin geklappt. Die heute zweifache Mutter verliebte sich und verabschiedete sich von ihrem Blog in ein neues Leben. Seitdem kam der Herzogin allerdings schon einmal ein früherer Eintrag in die Quere, weil sie sich abfällig über Kate Middleton geäußert hatte.

Während das Jahr 2016 sich also noch spielerisch angehen ließ, machten Meghan und ihr Prinz 2018 bereits Nägel mit Köpfen und gaben sich am 19. Mai in Windsor Castle das Ja-Wort. Zwei Kinder krönten ihre Liebe, doch ihren fünften Hochzeitstag ließen Harry und Meghan wortlos unter den Tisch fallen. Schade, dass „The Tig“ derzeit (noch) brachliegt, die Herzogin von Sussex hätte sonst vielleicht nach einem guten Glas Rotwein davon berichtet. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, news.com.au