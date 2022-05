Meghans Vater nach Schlaganfall in Klinik - Schwester beschuldigt sie: „Das ist unverzeihlich“

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Thomas Markle wollte zum Thronjubiläum der Queen nach London reisen, in der Hoffnung seine Enkel zu sehen. Jetzt erlitt der Vater von Meghan Markle einen Schlaganfall. Die Lage ist ernst.

San Diego – Wie „The Sun“ berichtet, hat Meghan Markles (40) Vater Thomas Markle Sr (77) in Mexiko einen Schlaganfall erlitten. Er wurde als Notfall mit Sauerstoffmaske in einem Krankenwagen über die Grenze nach San Diego gebracht.

Meghan Markle: Ihr Vater liegt im Krankenhaus – Schlaganfall

Zum Zeitpunkt des Schlaganfalls befand sich Markle in Rosarito, seinem mexikanischen Wohnort. Er war nicht alleine, sondern Meghan Markles älterer Halbbruder Thomas Markle Jr (55) war bei ihm. Sprechen konnte Markle offenbar nicht, wie die britische Boulevard-Plattform unter Berufung auf Freunde des ehemaligen Beleuchtungsregisseurs berichtete. Er hätte sich aber durch das Kritzeln von Nachrichten auf ein Stück Papier verständlich machen können. Seine Tochter Samantha Markle (57) soll aus Florida eingeflogen sein, um an seiner Seite zu sein.

Meghan Markles Vater Thomas Markle liegt im Krankenhaus (Symbolbild). Das Bild zeigt ihn während eines Interviews mit Channel 5. © picture alliance/dpa/Alaska TV/Channel 5 |

In einer Erklärung am Abend des Vorfalls äußerte Samantha neben Besserungswünschen und der Bitte um Privatsphäre dramatische Sätze, die als Schuldzuweisung gewertet werden können: „Es ist eine Schande, wie sehr er gequält wurde und wie viel er dank der Missachtung meiner Schwester in den letzten Jahren durchmachen musste. Das ist unverzeihlich.“

Meghan Markle: Er wollte ein Treffen im Rahmen des Thronjubiläums arrangieren

Gemeint ist damit die Herzogin von Sussex. Wiederholt hatte ihr Vater in der Vergangenheit die Öffentlichkeit gesucht und negativ über seine gemeinsame Tochter mit Doria Ragland (65) gesprochen. Thomas Markle hatte ihr in der Vergangenheit schon mit einer Klage gedroht, seine älteste Tochter machte im März Ernst. Wie das US-Portal „Page Six“ aufgrund von Gerichtsdokumenten berichtet, hat Samantha Markle Klage gegen ihre berühmte Schwester eingereicht. Die 57-Jährige wirft der zweifachen Mutter Verleumdung vor und bezieht sich dabei auf Harrys und Meghans Interview mit Oprah Winfrey (68).

Meghan Markle: Ihr Vater erleidet offenbar nicht den ersten Infarkt

Im April hatte Markle zu einem neuen Schlag ausgeholt. Queen Elizabeth II. (96) sollte jedes Recht haben, ihre Urenkel zu sehen und auch er sollte das Recht haben, seine Enkelkinder zu sehen. Aufgrund des eisigen Verhältnisses hat der 77-jährige Archie (3) und Lilibet (11 Monate) noch nicht kennengelernt, eine Reise nach London zum Thronjubiläum der Queen sollte das jetzt ändern, obwohl er sich auch über Prinz Harry (37) herablassend äußerte und ihn stets nur als „ihren rothaarigen Ehemann“ bezeichnete.

Bei der Hochzeit seiner Tochter Meghan Markle mit Prinz Harry war Vater Markle aus nie ganz geklärten Gründen nicht anwesend. © Aaron Chown/dpa

Aus der London-Fahrt wird nichts. Schon einmal musste er angeblich stornieren, denn es könnte nicht der erste Infarkt sein. Meghan soll auch den wahren Grund für die Abwesenheit ihres Vaters bei ihrer Hochzeit im Mai 2018 verschweigen haben. Thomas Markle habe vor der Hochzeit zwei Herzinfarkte erlitten, woraufhin seine Ärzte ihm geraten hätten, nicht an der Hochzeit teilzunehmen.