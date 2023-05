Meghan Markles New York-Auftritt in Gold kostet sie 12.000 Dollar

Von: Annemarie Göbbel

Eine große Ehre für Meghan Markle. In New York bekam die Herzogin von Sussex eine Auszeichnung für ihre Weitsicht und legte einen goldglänzenden Auftritt hin.

New York – Meghan Markles (41) zog alle modischen Register, als sie am Dienstag in New York bei der Gala die Auszeichnung „Women of Vision“ entgegennehmen durfte. Für ihren Auftritt scheute die Herzogin von Sussex keine Kosten und Mühen und betrat im Goldensemble im Wert von 12.000 US-Dollar (umgerechnet 11.000 Euro) die Bühne des Ziegfeld Ballrooms im Big Apple.

In Gold und mit viel nackte Haut präsentiert sich Meghan Markle im maßgeschneiderten Cut-out-Kleid

Die 41-jährige Herzogin von Sussex kam am Dienstagabend zu den Women of Vision Awards in New York und trug ein maßgeschneidertes Midikleid von Johanna Ortiz. Die 41-Jährige kam zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (38) und ihrer Mutter Doria Ragland (66) zur Preisverleihung und erschien unspektakulär über den Bereich der Autovermietung am Veranstaltungsort. Dafür begeisterte die Herzogin als echtes Goldmädchen und zog in ihrem in Kolumbien entworfenen Wow-Kleid im Wert von 1. 850 Dollar (1.707 Euro) alle Blicke auf sich.

Meghan wäre nicht Meghan, hätte sie nicht selbst Hand an ihr Designer-Kleid gelegt. Passend zum feministischen Thema des Abends verlieh die Herzogin dem ursprünglichen Design ihre persönliche Note, indem sie auf die Träger verzichtete und ihre bloßen Schultern präsentierte. Im vorderen Bereich sorgte ein Schlitz im Midikleid für freie Blicke auf die Beine, die goldnen Riemchensandalen von Tom Ford für 1.350 US-Dollar (1.250 Euro) ließen in ihrer zarten Ausführung den Blicken freien Lauf auf die herzoglichen Zehen.

Meghan wird für ihr „lebenslanges Eintreten für Frauen und Mädchen“ gewürdigt

Meghan Markle legte in New York einen goldglänzenden Auftritt hin. Mitbegründerin des Women of Vision Awards Gloria Steinem (li.) unterstützt die Herzogin von Sussex seit Jahren (Fotomontage). © Cover-Images/Imago & Cover-Images/Imago

Laut „Women of Vision“ wurde Meghan mit dem Award für ihr „lebenslanges Eintreten für Frauen und Mädchen“ gewürdigt. Meghan sei ein globales Vorbild als Feministin und Verfechterin der Menschenrechte und Geschlechtergerechtigkeit, hieß es. Keine halben Sachen: Meghan verschönerte ihren Look mit einer Metropolitan Insignia-Clutch von Carolina Herrera im Wert von 1.100 US-Dollar (1.060 Euro) im gleichen Goldton.

Mehrere Diamantarmbänder am linken Handgelenk der Herzogin, von denen eines ein Cartier-Design zu sein schien, das einst Prinz Harrys Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) gehörte, schätzen Experten auf einen Wert zwischen 18.000 und 150.000 US-Dollar (etwa 17.000 bis 140.000 Euro). In ihrer Dankesrede erklärte Meghan, eine Frau sollte „die Visionärin ihres eigenen Lebens sein“. Meghan verfolgt offenbar die Strategie der Gegensätze, einer ihrer letzten medienwirksamen Auftritte zeigte sie casual in Wanderkluft. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, wov2023.org