Jetzt reicht’s: Meghan und Harry äußern sich öffentlich zu ständigen Vorwürfen

Von: Annemarie Göbbel

Zugegeben, man verliert irgendwann den Überblick. Doch in diesem Fall haben Meghan Markle und Prinz Harry die volle Wahrheit klargestellt. Sie wollten als Ex-Royals nicht mehr Privatsphäre. Weil viele Medien übers Ziel hinausschossen, liegt das Statement nun zur Erinnerung vor.

Montecito – Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) sind mit dem Start ihrer Netflix-Dokumentation, die am 8. Dezember angelaufen ist, zurück im Brennpunkt des Interesses. Kritik wurde ihnen weder im Vorfeld noch nach Veröffentlichung der Reality-Show erspart. Jetzt haben die Sussexes die Nase voll, offensichtlichen Unsinn über sich zu lesen. Ashley Hansen, die Pressesprecherin des Paares, sagte der „New York Times“: „In der Erklärung, in der sie ihren Rücktritt ankündigen, ist von Privatsphäre nichts zu lesen, vielmehr bekräftigen sie ihren Wunsch, ihre Rolle und ihre öffentlichen Aufgaben weiterhin wahrzunehmen.“

Meghan und Harry haben nie behauptet, mehr Privatsphäre haben zu wollen

Hansen fährt fort: „Jede gegenteilige Behauptung unterstreicht einen zentralen Punkt der Serie. Sie haben beschlossen, ihre Geschichte zu ihren Bedingungen mitzuteilen, und doch haben die Boulevardmedien ein absolut falsches Bild geschaffen, das die Berichte der Medien und die öffentliche Meinung beherrscht. Die Beweise liegen direkt vor Ihnen.“ In der Tat lässt sich kaum etwas leichter überprüfen und siehe da: In ihrer damaligen Meldung findet sich kein Wort vom Wunsch nach mehr Privatsphäre.

Besonders die britische Presse hatte zuvor knallige Boulevard-Titel mit der Fake-News erdichtet und ließ kein gutes Haar an irgendeiner Bewegung der zweifachen Mutter und dem in Kalifornien lebenden Prinzen. Nicht selten trieften die Artikel vor Sarkasmus. „Öffentlichkeitsscheues Paar teilt intimste Geheimnisse mit acht Milliarden Menschen“, titelte etwa der „Daily Star“. „Ihre Erklärung, in der sie ihre Entscheidung, sich zurückzuziehen, ankündigen, erwähnt nichts von Privatsphäre und bekräftigt ihren Wunsch, ihre Rollen und öffentlichen Pflichten fortzusetzen“, rückt das Statement die Behauptung zurecht.

Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ Die ersten drei Folgen der mit Spannung erwarteten Doku-Serie „Harry & Meghan“ des Herzogs und der Herzogin von Sussex wurden am 8. Dezember ausgestrahlt. Die Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in die Liebesgeschichte der Sussexes und ihre historische Entscheidung, sich als berufstätige Royals zurückzuziehen. Harry und Meghan haben über 15 Stunden Videomaterial und eine Fülle privater Fotos zur Verfügung gestellt, um die sechsstündige Dokumentation für Netflix zu vervollständigen. Weltweit über 220 Millionen Abonnenten könnten sich die Serie ansehen. Teil Zwei folgt mit den Folgen 4–6 am 15. Dezember.

Genug ist genug: Harry und Meghan haben bei der Flut der Anschuldigungen nicht resigniert

Kein Schritt ohne Presse. Trotzdem hatten die Ex-Royals Meghan Markle und Prinz Harry nie gesagt, sie würden wegen des Wunsches nach mehr Privatspäre dem Königshaus den Rücken kehren (Fotomontage). © Evan Agostini/dpa & Fabian Strauch/dpa

„Jede gegenteilige Andeutung spricht einen zentralen Punkt dieser Serie an“, ist weiter zu lesen. „Sie haben sich entschieden, ihre Geschichte zu ihren Bedingungen mitzuteilen, und dennoch haben die Boulevardmedien ein völlig unwahres Narrativ geschaffen, das die Presseberichterstattung und die öffentliche Meinung durchdringt“.

Auch wenn es in der Halbzeit noch keine endgültigen Zahlen gibt – die nächsten drei Teile werden am 15. Dezember veröffentlicht – dürften sich die Abrufzahlen für Netflix sehr erfreulich gestalten. Der große Knall blieb bisher zwar aus, doch Fans und Medien erfreuen sich gleichermaßen etwa über Meghans Anekdoten vom ersten Treffen mit Prinzessin Kate (40) und Prinz William (40). Verwendete Quellen: people.com, dailystar.co.uk, mirror.co.uk, Instagram