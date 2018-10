„Blackface“-Skandal: Star-Moderatorin nach rassistischer Äußerung gefeuert - Sendung abgesetzt

Die US-Moderatorin Megyn Kelly muss nach einer Kontroverse um „Blackface“-Kommentare den TV-Sender NBC verlassen.

New York - Ihre Show „Megyn Kelly Today“ werde abgesetzt, teilte NBC in der Nacht zum Samstag mit. Kelly hatte darin in der vergangenen Woche über Halloween-Kostüme gesprochen und dabei gesagt, dass es in ihrer Jugend in Ordnung für weiße Menschen gewesen sei, sich das Gesicht schwarz anzumalen, „so lange man sich als bestimmte Person verkleidet“. Zahlreiche Menschen kritisierten diesen Kommentar scharf, das so genannte Blackface wird in den USA als sehr rassistisch angesehen. Kelly entschuldigte sich später.

Megyn Kelly mit hochdotiertem Vertrag von Fox zu NBC

Kelly war erst im vergangenen Jahr vom konservativen Sender Fox News mit einem hochdotierten Vertrag zum liberalen NBC gewechselt. Während des Präsidentschaftswahlkampfes war sie über die USA hinaus bekannt geworden, nachdem der Republikaner Donald Trump sie heftig beleidigt hatte. Bei NBC waren Kellys Quoten nie mehr an frühere Erfolge bei Fox News herangekommen.

dpa

Lesen Sie auch: Stargeiger David Garrett lässt Minibar im Hotel ausräumen

Schock für „Bauer sucht Frau“-Fans: Trennung bei Kult-Paar Narumol und Josef?