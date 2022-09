„Mehr als ich verdiene“: Fans diskutieren über Luxus-Outfit von Helene Fischer

Von: Lisa Klugmayer

Gut gelaunt und top gestylt plaudert Helene Fischer über ihre anstehende Mega-Tour. Das entspannte Outfit aus Pullover und Sneaker war dabei ganz schön kostspielig, was manchen Fans nun sauer aufstößt.

Köln - Helene Fischer verriet am Mittwoch (21. September 2022) bei einer großen Pressekonferenz neue Details zu ihrer Mega-Tour im kommenden Jahr. Im roten Pullover, enger schwarzer Hose und stylischen schwarz-goldenen Schuhen stellte sich die Schlager-Queen den Fragen der Journalisten. Ein super entspanntes Outfit, dass allerdings auch seinen Preis hat.

Helene Fischer strahlt über beide Ohren und plaudert mit sichtlicher Vorfreude über ihre anstehende Tour. Auch ihr Outfit ist wie immer ein echter Hingucker - und dafür hat die Schlagersängerin auch tief ins Portemonnaie gegriffen. Der rote Pullover mit aufgedrucktem Kussmund, den Helene Fischer bei ihrer Pressekonferenz getragen hat, ist vom spanischen Luxuslabel Loewe und kostet satte 650 Euro.

Dazu kombiniert Helene Fischer Sock-Sneaker vom französischen Luxuslabel Balmain, die für stolze 1.095 Euro zu haben sind. Alleine der Pullover und ihre Schuhe kosten zusammen also 1.745 Euro. Ein stolzer Preis, der auch unter ihren Fans im Netz diskutiert wird.

Auch bei München Konzert: Helene Fischer setzt beim Styling auf teure Marken

Helene Fischer überzeugte am 20. August in München nicht nur musikalisch, sondern auch optisch. Für die vier Looks wurden aber auch keine Kosten und Mühen gescheut. Der schwarze Body mit goldenen Schnallen (von Versace für 339 Euro) und die gleichfarbige Jogginghose mit herunterhängenden Trägern (von Prada für 1.750 Euro) kosten insgesamt stolze 2.089 Euro. Das asymmetrische Flammenkleid war von Londoner Designer David Koma und kostet 1.257 Euro. Der hautenge, orange Jumpsuit von Dolce & Gabbana kostet 695 Euro und der Channel-Gürtel, je nach Anbieter, zwischen 3.154 und 4.418 Euro. Helene Fischer trug an einem Abend also Outfits im Wert von über 7.800 Euro.