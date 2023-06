Darum kommen montags keine neuen Folgen von „Hart aber fair“ mehr

Von: Volker Reinert

Die Polit-Talkshow „Hart aber fair“ gehört seit über zwei Jahrzehnten zum festen ARD-Programm. Seit Januar 2023 erstmals mit dem neuen Moderator Louis Klamroth als Nachfolger von Frank Plasberg.

Köln – Frank Plasberg (57) moderierte „Hart aber fair“ seit Beginn der Talkshow im Jahr 2001. Nach 21 Jahren als Gastgeber verkündete er 2022 sein Aus als Moderator der Sendung. Ein Nachfolger war mit Louis Klamroth (33) schnell gefunden. Plasbergs Firma, die aktuell noch für die Produktion der ARD-Talkshow zuständig ist, wird 2024 keinen neuen Vertrag erhalten. Die Sendung soll der ARD aber dennoch erhalten bleiben.

„Hart aber fair“ in der Kritik: Quotenflop bei Rammstein-Spezial

Am Montag (19. Juni) wurde bei „Hart aber fair“ hitzig debattiert. Auch in der ARD-Politshow ging es um das seit Wochen in den Medien vorherrschende Thema Rammstein. Unter dem Titel „Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?“ diskutierten die Talk-Gäste Lisa Schäfer (CDU-Kommunalpolitikerin), Stefanie Lohaus (Journalistin), Tobias Haberl (Journalist), Thomas M. Stein (ehem. Musikmanager) und Prof. Rita Süssmuth (CDU, ehemalige Bundesfamilienministerin und Bundestagspräsidentin).

Doch die Gesprächsrunde lockte nicht viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Das Zuschauerinteresse schwindet von Woche zu Woche bei „Hart aber fair“ und die Einschaltquoten sinken. So haben lediglich 1,86 Millionen Zuschauer den Talk geschaut.

Die Karriere von Louis Klamroth Louis Klamroth – der 28. Oktober 1989 in Hamburg geboren wurde – begann seine Karriere als Kinderschauspieler. 2003 wurde er vor allem in der Hauptrolle des Matthias „Matthes“ in dem preisgekrönten Film „Das Wunder von Bern“ vom Regisseur Sönke Wortmann (63) bekannt. In dem Film spielte er an der Seite seines Vaters Peter Lohmeyer (61). Nach seinem Abitur der Politikwissenschaften sammelte er vor allem journalistische Erfahrungen. So moderierte er von 2016 bis 2021 die n-tv-Sendung „Klamroths Konter“, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) erhielt. 2021 moderierte er die „ProSieben-Bundestagswahl-Show“. Im selben Jahr moderierte er auch das „ProSieben-Spezial Live“ mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (65). Klamroth ist mit der Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer (27) liiert.

„Hart aber fair“ in Sommerpause: Wann kehrt die Polit-Talkshow zurück ins TV?

Nun geht es für Klamroth aber erst einmal in seine erste Sommerpause. „Hart aber fair“ ist somit die erste Polit-Talkshow der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die in die Sommerpause startet. Wie die ARD bekannt gab, wird die Sendung am Montag, dem 14. August 2023 zurück auf die Bildschirme kehren.

Für Moderatorin Anne Will (57) wird ihre Sommerpause 2023 die letzte sein. Ende des Jahres 2023 wird ihre Politshow eingestellt. Verwendete Quellen: tvspielfilm.de, ard.de