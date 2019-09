Melanie Müller witzelt über ihre Schwangerschaft - und enthüllt schlüpfrige Zeugungs-Details

Melanie Müller bekommt bald ihr zweites Kind. Auf Instagram witzelt die Hochschwangere jetzt über die Zeugung - und verrät dabei ein schlüpfriges Detail.

Update vom 30. September 2019: Bald ist es endlich so weit: Melanie Müller steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Aber ob schwanger oder nicht: Ein Markenzeichen der Schlagersängerin ist ihr derber Humor. Genau den hat sie jetzt mit einem Instagram-Post erneut bewiesen.

Darin witzelt sie über ihre Schwangerschaft. Genauer um die Zeugung von ihrem Nachwuchs. Auf einer Bildcollage stehen zwei Fotos nebeneinander. Links posiert Melanie Müller rank und schlank an einem Strand. „100 Sit ups“ steht in großen pinken Lettern darunter. Auf dem rechten Foto hingegen ist, unter einem weißen enganliegenden T-Shirt, der pralle Babybauch der Blondine nicht zu übersehen. „1X gebückt“, schreibt die Künstlerin dazu.

Hat die 31-Jährige hier etwa die Stellung ausgeplaudert, in der ihr zweites Kind gezeugt wurde? Zuzutrauen wäre es ihr jedenfalls.

Melanie Müller: Sängerin witzelt über ihre Schwangerschaft

Die Fans scheinen den Humor der Sängerin jedenfalls voll und ganz zu teilen. Sie reagieren zum teil mit mindestens genauso launige Kommentare. „Da stand aber bestimmt jemand hinter dir. Aber ich wünsche dir alles Gute“, schreibt etwa ein User. „Die Frage ist liebe Melanie was hat dir mehr Spass gemacht“, „1 mal gebückt... du bist der Hammer einfach eine Klasse Frau“, heißt es von anderen.

Auch wenn die gebürtige Sächsin immer mal wieder in die Kritik gerät: Ihren Fans scheint das egal zu sein. Sie stehen hinter ihrer Melanie - mit all ihren Ecken und Kanten.

Ursprungsartikel vom 1. September 2019

TV-Sternchen Melanie Müller, die den meisten als Ex-Dschungelkönigin, Mallorca-Sängerin oder Kneipenbesitzerin bekannt sein dürfte, leistet sich als unverbesserliche Trash-Queen gerne mal den einen oder anderen Skandal.

Melanie Müller: Hochschwangere Sängerin plant vorzeitigen Kaiserschnitt

Doch ein höchst umstrittenes Interview, das sie kürzlich der BILD gab, stellt womöglich jeden einzelnen ihrer Fauxpas und Ausrutscher in den Schatten. Denn in dem Gespräch erzählt die Hochschwangere, dass sie derzeit einen vorzeitigen Kaiserschnitt plant - und obwohl die Fans von ihrer „Bierkönigin“ so einiges gewöhnt sind, hinterlässt sie der Grund einigermaßen fassungslos.

Müller kündigte nämlich an, eine verkürzte Schwangerschaftspause von nur sechs Wochen einzulegen und ihr Baby damit zwei Wochen vor dem errechneten Geburttermin zu gebären, um pünktlich zum Saisonabschluss (19. bis 21. Oktober) wieder auf der Malle-Bühne zu stehen. „Ich habe definitiv vor, zum ‚Closing‘ zurück zu sein. Normalerweise würde die Kleine am 3. Oktober kommen, aber wir lassen am 20. September einen Kaiserschnitt machen“, heißt es in dem Interview.

Müllers Fans lassen ihrer Wut freien Lauf

Auf Facebook erntet sie für diese Aussage prompt einen gepfefferten Shitstorm: „Kaiserschnitt, damit sie rechtzeitig wieder nach Malle kann? Dürfen solche Frauen wirklich Kinder bekommen?", schreibt ein verärgerter Nutzer und ein anderer schließt sich sogleich an und fragt: „Hast du überhaupt Lust auf dein Kind?“

Malle ist natürlich nicht der Hauptgrund für die frühzeitige Entbindung

Müller reagierte tief verletzt auf den geballten Hass und Ärger der User - und ließ in einem an ihre Fans gerichteten Facebook-Post durchschimmern, dass ihre Mallorca-Karriere natürlich nicht der einzige Grund für ihre frühzeitige Entbindung ist. „Es ist allein meine Entscheidung. Keiner kennt den wahren Grund außer mir, meinem Mann und meinem Arzt“, schreibt sie - und setzt noch einen drauf: „Wer sich nicht mit mir freuen kann oder will unterlasse zukünftig jegliche Kommentare, denn das Thema ist zu privat, als dass ich es öffentlich diskutieren möchte.“

