Fernseher ging einfach an: Melissa Naschenweng bekam Nachricht aus dem Jenseits

Von: Jonas Erbas

2021 verstarb Melissa Naschenwengs Opa Andreas – ein schmerzlicher Verlust für die Schlagersängerin. Doch auch nach seinem Ableben wache er über die 32-Jährige, ist diese sich sicher.

Villach – Für Melissa Naschenweng (32) ist der Traum von der ganz großen Schlagerkarriere zum Greifen nah: In den Charts räumt die Österreicherin ordentlich ab, steht zudem regelmäßig in den Samstagabendshows von Florian Silbereisen (41) auf der Bühne und wird schon als nächste Helene Fischer (38) gehandelt. Ihren Erfolg hat die 32-Jährige auch ihrem 2021 verstorbenen Großvater Andreas (†92) zu verdanken, der sie stets förderte. Doch auch nach seinem Tod steht er seiner Enkelin zur Seite, glaubt diese fest.

Melissa Naschenweng verdankt viel ihrem Opa Andreas – Schlagerstar spricht offen über das Verhältnis

Dreimal hintereinander erreichte Melissa Naschenweng, die derzeit eine kleine Auszeit nimmt, die Spitze der Charts in ihrem Heimatland Österreich. Die Schlagersängerin hat sich dort zu einem echten Superstar hochgearbeitet und auch in Deutschland oder der Schweiz läuft es gut für die 32-Jährige. Die verriet jüngst bei bild.de, worin das Geheimnis ihres Erfolgs liegt: „Mein Opa Andreas ist mein Schutzengel. Er war Hüttenwirt und hat mir das Spielen auf der Harmonika beigebracht. Von ihm habe ich mein musikalisches Talent.“

Ihrem Opa Andreas hat Melissa Naschenweng viel zu verdanken: Der 2021 verstorbene Hüttenwirt förderte die Leidenschaft seiner Enkelin und wacht noch heute über sie, glaubt die Schlagersängerin fest (Fotomontage) © Star-Media/Imago & Screenshot/Instagram/Melissa Naschenweng

Die Musik liegt ihrer Familie also im Blut. Dort hält man zusammen: Opa Andreas hat Melissa Naschenweng auch ausgeholfen, als diese ihre erste CD finanzieren musste. „Dafür nahm er mir das Versprechen ab, dass ich nie vergessen dürfe, wo ich einmal hergekommen bin. Das Versprechen habe ich ihm gegeben“, so die blonde Schlagerschönheit.

Talentschmiede Österreich – mit Schlager, Pop und Rap an die Spitze: Die österreichische Musikszene muss sich nicht verstecken und kann dank mancher Künstler sogar auch im internationalen Vergleich deutliche Akzente setzen: Neben Schlagerstars wie Melissa Naschenweng, Andreas Gabalier (37), DJ Ötzi (51), Andy Borg (62) oder Udo Jürgens (†80) brachte die Alpenrepublik auch Größen anderer Genres hervor; darunter Pop-Ikone Falco (†40), Nummer-eins-Rapper RAF Camora (38), die Indie-Band Wanda oder „Eurovision Song Contest"-Gewinnerin Conchita Wurst (33).

Melissa Naschenweng berichtet Übernatürliches – ihr Opa wacht aus dem Jenseits über die Schlagersängerin

Der Tod ihres Großvaters nahm Melissa Naschenweng dementsprechend mit. Doch so schmerzlich der Abschied auch war, er schien nicht endgültig, denn noch immer wache er über sie, ist sich die 32-Jährige sicher – immerhin erlebte sie nach Opa Andreas‘ Ableben einen unerklärlichen Moment: „Ich stand an seinem Totenbett und sagte: ‚Opa, gib mir ein Zeichen!‘ Plötzlich ging der Fernseher von allein an und es war das Standbild aus einem YouTube-Video von mir, wie ich mit dem Finger nach oben zeige.“

Unterstützung bekommt Melissa Naschenweng jetzt eben aus dem Jenseits: „Er zieht da oben weiter die Fäden für mich, wie er das auch schon zu Lebzeiten tat. Denn seit Opa gestorben ist, war ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und meine Karriere hat noch mal einen Sprung nach vorn gemacht.“ Die Seele ihres Großvaters sei unsterblich, so die Schlagersängerin – deshalb habe sie „nach seinem Tod auch nie eine Leere verspürt“. Der Schlagerwelt könnte indes bald ein schmerzlicher Verlust drohen: Tony Marshall (84) ist schwer krank, selbst enge Freunde erreichen ihn nicht mehr. Verwendete Quellen: bild.de