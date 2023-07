Melissa Naschenweng nach Konzert ausgeraubt: Schaden von über 10.000 Euro

Schlagersängerin Melissa Naschenweng muss einen herben Rückschlag verkraften: Über Nacht wurde ihr Tourbus komplett leer geräumt. Auch etliche wertvolle Instrumente sind weg.

Algund – Diese Nacht wird Melissa Naschenweng (33) wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Nach einem Konzert in der italienischen Gemeinde Algund in Südtirol übernachtete die Schlagersängerin mit ihrer Band in Bozen. Am Abend war noch alles in Ordnung: Die Musikerin rockte wie gewohnt die Bühne und brachte die Fans mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ zum Toben – doch wenige Stunden später erwartete sie eine böse Überraschung.

Sachschaden von 10.000 Euro: Melissa Naschenweng und Band ausgeraubt

Eigentlich läuft bei der Sängerin gerade alles rund: Auf der Bühne wird sie von den Fans gefeiert und privat hat Melissa Naschenweng mit Toni Gabalier (29) einen neuen Mann an ihrer Seite. Nun muss sie jedoch einen echten Schock verdauen: Naschenweng und ihre Band wurden über Nacht ausgeraubt. Wie die österreichische Kronen Zeitung berichtet, waren Diebe in den Tourbus eingebrochen, der nur 30 Meter vom Hotel entfernt geparkt wurde. Die Musiker mussten entsetzt feststellen, dass die Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und der Inhalt des Busses komplett leer geräumt war.

Sämtliche Instrumente wie Gitarren, Bässe und Equipment fehlten. Dabei war der Tourbus natürlich abgeschlossen und die Beute soll von außen nicht sichtbar gewesen sein. Insgesamt soll der Sachschaden über 10.000 Euro betragen. Noch schlimmer als der finanzielle Verlust wiegt für die Musiker aber der emotionale Schmerz. Schließlich sind die Instrumente sehr persönliche Gegenstände, die nicht so einfach ersetzt werden können.

Melissa Naschenweng und Band bitten nach Diebstahl um Hinweise

Auf Instagram bitten Melissa Naschenweng und Musiker Julian Buschberger (30) um Hinweise. „Heute Nacht wurden mir aus dem Bus vorm Hotel in Bozen drei meiner Gitarren und meine In-Ear-Hörer gestohlen. Die Gitarren haben für mich einen sehr hohen persönlichen Wert“, schrieb der Österreicher auf seinem Account. Dazu teilte er Fotos und Videos der entwendeten Instrumente.

Auch sein Musikerkollege Walter Walterson meldete auf Instagram den Verlust seiner Gitarren. „Alle (Bass-)Gitarren, die ihr in diesem Post seht, sind abhanden gekommen! Meldet euch, wenn ihr etwas Verdächtiges gesehen habt“, richtete er sich an die Fans. Gemeinsam mit ihrer Band ist die Sängerin dafür bekannt, auf der Bühne richtig Gas zu geben: Beim Tourfinale in Wien ließ es Melissa Naschenweng im Juni ordentlich krachen. Verwendete Quellen: Kronen Zeitung, Instagram/julianbuschbergermusic, Instagram/w.walterson