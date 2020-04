Michael Wendler will neues Image: Freundin Laura Müller reagiert auf Protz-Aussagen - „Ich bin der Größte“ 

Schlagerstar Michael Wendler hat nicht nur eine neue Liebe gefunden. Jetzt will er sich auch noch ein neues Image verpassen. Was hat Laura damit zu tun?

Michael Wendler hat seine große Liebe gefunden.

hat seine große Liebe gefunden. Die 19-jährige Laura Müller sorgte nicht nur wegen ihres Playboy-Shootings für Aufregung.

sorgte nicht nur wegen ihres Playboy-Shootings für Aufregung. Jetzt soll sie der Grund für Wendlers geplanten Image-Wechsel sein.

München - Alles neu macht der Mai: Das hat sich wohl auch Schlagerstar Michael Wendler gedacht und lässt öffentlich verlautbaren, dass er sich ab sofort ein neues Image zulegen möchte. Auf den Trichter gebracht hat ihn anscheinend seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller. Sie scheint Wendler nicht nur den Kopf verdreht zu haben, sondern ihm diesen auch sanft gewaschen zu haben.

„Das verstehen die Leute nicht, was du da sagst“, so soll Laura es ihm schonend beigebracht haben und den Weg für die geplante 180-Grad-Wandlung des Schlagerstars geebnet haben. Seine große Liebe und Verlobte Laura ist also der Grund dafür, dass der neue Wendler von nun an ehrlicher und authentischer durchs Leben gehen will.

Sie habe ihm „so ein bisschen“ die Augen geöffnet, gibt er offen in einem Interview gegenüber RTL zu. „Ich bin die geilste Sau der Welt, Gott ist Wendler-Fan, ich kann alles, ich bin der Größte: Das war ja nur Eigenironie“, so Wendler jetzt. Und nicht nur ihm selbst gegenüber will er wohl aufrichtiger sein: Der Öffentlichkeit gesteht er, dass er sich mit dem protzigen und arroganten Mann, den er lange Zeit in den Medien gab, nicht mehr identifizieren könne. Nahbarer will er werden und so wie er wirklich ist. Wie das geht, das solle ihm Freundin Laura gezeigt haben. So hat er in Sachen Ehrlichkeit von ihr lernen können.

„Ich bekomme sehr viele Sympathien von Menschen entgegengebracht, die vorher kein Wendler-Fan waren“, meint der Schlagerstar inzwischen. Zuvor hat er noch mit der Parodie von sich durch Entertainer Oliver Pocher zu kämpfen. Die Offenheit der Beiden in ihrer Beziehung scheint der Liebe zu Laura auf jeden Fall gut zu tun: „Ich war noch niemals in meinem Leben so verliebt wie jetzt“, schwärmt Wendler von seiner 19-jährigen Freundin.

Das lässt vermuten, dass nicht nur die junge Laura innerhalb der noch gar nicht so langen Beziehung gereift ist: Schließlich versuchte sie als Teilnehmerin von „Let´s Dance“* ihre eigene Karriere inzwischen voranzubringen. Den Quantensprung in Sachen Persönlichkeitsentwicklung ist wohl auch Wendler selbst gerade am Vollziehen.

jbr

Rubriklistenbild: © dpa / Revierfoto