Michael Wendler rechnet mit eigenem Vater knallhart ab

Michael Wendler und seine Freundin Laura (18) lieben sich, doch sein Vater bezichtigt ihn der Show. Nun brennen dem Schlagerstar die Sicherungen durch.

Update vom 26. März 2019: Michael Wendler inszeniert seine Liebe zu seiner neuen Freundin Laura (18) gerade im großen Stil. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob der Musiker den Bogen nicht ein wenig zu sehr überspannt? Ist das große Glück möglicherweise eher ein abgekartetes Spiel? Sein Vater ist sich diesbezüglich gegenüber der Bild sicher: „Diese ganze Arie mit dem kleinen Mädchen ist eine einzige Voll-Verar...! Das hat Michael ausgeheckt, damit er ein neues Thema für seine Vox-Serie hat. Er braucht dringend das Geld, das sie ihm zahlen.“

Vater von Michael Wendler: „Ist ein Schmierentheater“

Harte Worte von Manfred Weßels, dessen Beziehung zu seinem Sohn allerdings nicht mehr existent ist. Bereits seit vielen Jahren stehen die beiden nicht mehr in Kontakt. Dennoch ist der 72-Jährige felsenfest von seiner Behauptung überzeugt: „Was Michael mit Laura da abzieht, ist ein Schmierentheater! Mein Sohn verar... alle mit seinem Teenie-Märchen. Wenn die Sendungen im TV mit ihr gelaufen sind, wird Michael auch offiziell wieder zu seiner Ehefrau zurückkehren.“

Die Anschuldigungen seines leiblichen Vaters lassen den Wendler natürlich nicht kalt. Seine Antwort kommt prompt via Instagram. Der Schlager-Star rechnet mit der Berichterstattung rundum seine Beziehung schonungslos ab.

Michael Wendler poltert: „Er ist einfach nicht liebenswert, sondern boshaft“

„Eigentlich ist die Sache zu dumm, um hierzu überhaupt ein Statement abzugeben. Aber bei der aktuellen Berichterstattung von Focus und der BILD-Zeitung ist man ja schon fast gezwungen der Dummheit Einhalt zu gebieten“, schreibt er spöttisch.

Anschließend nimmt er sich seinen Papa zur Brust: „Wenn sich mein Vater, der sich bekanntlich nur gegen Geldzahlungen aus der Versenkung wieder einmal zu Wort meldet und das in der gewohnten niederträchtigen Art und Weise, dann verwundert es mich nicht weiter!“ Das Verhalten seines Vaters sei sinnbildlich für seine Person: „Er ist einfach nicht liebenswert, sondern boshaft.“

Dass die Planungen einer gemeinsamen Zukunft mit Laura offenbar schon im vollen Gange sind, beweist er wenige Zeilen später: „Zum Ende des Jahres 2019 zieht Laura zu mir in die USA! Ein Visum hat sie bereits.“ Bevor er sein Plädoyer zynisch mit den Worten, „wer jetzt immer noch glaubt, es sei alles ‚Fake for Fame‘, der glaubt noch an den Osterhasen“, abschließt.

„Unter der Gürtellinie“: Demütigt Michael Wendler etwa seine Frau Claudia?

Update vom 25. März 2019: Michael Wendler (46) schwebt auf Wolke sieben. Der Schlagersänger lässt keine Chance aus, auf Instagram Fotos seiner neuen Freundin Laura (18) zu posten.

Nun breitet der Schlagersänger als Auswanderer sein Liebesleben auch bei „Goodbye Deutschland“ (Vox) aus. Michael Wendler lebt derzeit in Cape Coral (USA). Allerdings mit seiner Noch-Ehefrau Claudia und der gemeinsamen Tochter Adeline unter einem Dach.

Michael Wendler plaudert über seine Liebe bei „Goodbye Deutschland“

Wenn Freundin Laura aus Deutschland anreist, zieht Claudia ins Gästehaus, wie Michael Wendler bei „Goodbye Deutschland“ erzählt. So langsam habe sich seine zukünftige Ex-Frau mit dieser Situation arrangiert, sagt Michael Wendler dem Sender. Aber der 46-Jährige räumt ein paar Probleme ein.

Die Scheidung zwischen Michael Wendler und Claudia Norberg läuft angeblich schon. Seit vier Monaten sind die beiden offiziell kein Paar mehr. 30 Jahre lang galten Michael Wendler und Claudia als das Power-Paar in der Schlagerszene.

Ein Liebes-Comeback scheint derzeit ausgeschlossen, wie Michael Wendler indirekt mit einem aktuellen Instagram-Post demonstriert. In einem Video-Post sind Wendler und seine Laura bei einer Bootstour in den USA zu sehen. Den Clip hat der Wendler mit seinem Song „Voll schön“ unterlegt.

Die Textzeilen „So wie es ist, war es noch nie / Es ist so krass, der Raum ist voller Magie / Mein himmelweiches Bett streichelt dich noch / Ich fang' den Moment ein...“ sind zu hören.

Die Reaktion seiner Fans folgen prompt. Einige finden den Insta-Post einfach nur geschmacklos.

„Ekliger geht es nicht mehr, dieses Lied ist ein Tritt für Claudia und Adeline. Wendlers Realitätsverlust schreitet in so großen Schritten voran, dass seinem Umfeld doch angst und bange werden muss“, kritisiert ein User.

„Realitätsverlust kann ich nicht beurteilen. Ich beurteile lediglich die Art und Weise. Aber ja, diese ist definitiv unter der Gürtellinie“, meint ein anderer. Neben dieser heftigen Kritik wünschen einige Follower ihrem Idol viel Glück und haben Verständnis für seine Liebe.

Mehr über die große Liebe von Michael Wendler und seiner Laura gibt es bei „Goodbye Deutschland!“ bei Vox (25. März ab 20.15 Uhr) zu sehen.

Liebes-Aus bei Michael Wendler! Schlager-Star trennt sich von seiner Claudia - jetzt nennt er den Grund

Die News vom 7. Oktober 2018: Aus nach 30 Jahren: Bei Michael Wendler und seiner Frau Claudia ist die Liebe erloschen. „Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft“, bestätigt der Schlagersänger gegenüber der Bild. Die beiden haben auch schon einen Plan, wie es jetzt weitergehen soll. „Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen – unabhängig voneinander“, so der Wendler.

Michael Wendler: Trennung von seiner Frau Daniela

Räumlich haben die beiden sich bereits auch getrennt. Michael Wendler weilt ihn Mallorca und tritt dort am Ballermann auf. Daniela wohnt noch in den USA mit der gemeinsamen Tochter Adeline.

Bei der aktuellen Wohnsituation bleibt es aber nicht. Sobald Michael Wendler seine Auftritte gemeistert hat, geht es für ihn in die USA. "Ich fliege Ende Oktober zurück. Claudia wird dann nach Deutschland ziehen“, erklärt der 46-Jährige.

Trennung bei Michael Wendler: Tochter bleibt bei Schlagersänger in den USA

Dann wird auch seine Tochter bei ihm bleiben, da sie sich in Cape Coral im US-Bundesstaat Florida einen Freundeskreis aufgebaut hat, den sie nicht zurücklassen möchte.

Die 48 Jahre alte Claudia zieht dann nach Deutschland.

