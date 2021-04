Michael Wendler: Tochter Adeline will „nach Hause“ – kommt jetzt ein Umzug?

Schlagersänger könnte abhauen

Ein Umzug von Cape Coral nach Los Angeles? Das könnte vermutlich bald für Michael Wendler anstehen. Zumindest seine Tochter Adeline scheint bereits etwas zu ahnen.

NRW/USA – Möchte Michael Wendler (48) einen Neuanfang wagen? Der Schlagersänger hat zuletzt nicht unbedingt viel Glück und Erfolg im Leben gehabt. Jetzt könnte er einen neuen Schritt gehen, berichtet RUHR24*.

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre) in Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. 2020) Kinder Adeline Norberg Eltern Christine Tiggemann, Manfred Weßels

Michael Wendler: Kamerateams stehen vor seinem Haus in Cape Coral/Florida

Michael Wendler hält derzeit kaum noch etwas in seiner Heimat Cape Coral in Florida (USA). Der 48-Jährige musste aus Geldgründen sein Haus verkaufen, genau wie sein Boot und sein Motorrad. Doch nicht nur in Deutschland kennt fast jeder den gefallenen Schlagersänger, auch in Florida ist er nicht mehr unbekannt (mehr News zu Promis aus NRW* bei RUHR24).

Ex-Hochzeitsplaner Timo Berger ist in die USA gereist und hat einem örtlichen TV-Sender die Geschichte über Wendler* und seiner Laura erklärt. Nun lauerten auch in dem sonnigen Örtchen Paparazzi und Kamerateams vor der Tür. Eine Situation, mit der scheinbar nicht jede Person aus dem Hause Wendler zurechtzukommen scheint.

Michael Wendler: Tochter Adeline Norberg will nach der Highschool ausziehen

Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler, postete nun ein kryptisches Foto auf Instagram. Es zeigt ein schwarz-weißes Foto der Downtown von Los Angeles. Dazu die Worte „bring mich zurück zu dem Platz, den ich mein Zuhause nenne“. Könnte nun also bald ein Umzug auf den Plan stehen?

Klar ist, dass zumindest Adeline Norberg bereits konkrete Umzugspläne* geäußert hat. Sie könne sich vorstellen, nach der Highschool für ein College umzuziehen – weg von Papa Michael und Stiefmutter Laura (20). Könnte sich Michael Wendler vorstellen mitzuziehen?

Zieht Michael Wendler von Florida nach Los Angeles? Es gibt einige Vorteile

Auszuschließen wäre das nicht. So wäre das Ehepaar in Los Angeles zumindest anonymer. Dort werden vermutlich weniger Paparazzi auf die beiden warten. Und auch für die musikalische Karriere von Michael Wendler könnte Los Angeles ein Vorteil sein.

So ist Los Angeles DIE Medienstadt in den USA. Dort könnte er weiter an seiner musikalischen Karriere arbeiten, die zumindest Anfang 2020 noch erfolgsversprechend war. Dort landete er mit seinem Hit „Egal“ noch in den Charts. Doch dann folgte der tiefe Absturz, an eine Chartplatzierung ist mittlerweile kaum noch zu denken.

Corona-Verschwörungstheorien auf Telegram: Kann Michael Wendler seine Karriere noch retten?

+ Laura Müller und Michael Wendler sind seit 2020 standesamtlich verheiratet. Nun könnte für die beiden ein Umzug nach Los Angeles anstehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zumindest einige Fans hat der 48-Jährige noch, die vermutlich auf einen neuen Hit oder ein neues Album sehnsüchtig warten. Doch ob diese Platte noch gut ankommen wird? Immerhin machte der Schlagersänger in den letzten Monaten eher mit seinen Corona-Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam, statt mit seiner Musik. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.