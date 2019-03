Michelle Hunziker nur in zerfetztes Laken gehüllt - ungewöhnlich heißes Foto 

Moderatorin Michelle Hunziker erfreut ihre Fans auf Instagram gerade mit einem sehr ungewöhnlichen Foto.

Update vom 4. März: Kaum zu glauben, doch auf diesem Schwarz-Weiß-Foto ist tatsächlich Michelle Hunziker zu sehen. Die Moderatorin postete jetzt dieses ungewöhnliche Foto auf ihrem Instagram-Account. Zu der Aufnahme schreibt sie: „Diese Fotos hat mir gerade meine Mutter geschickt, sie sagte, sie hätte sie beim Aufräumen gefunden. Damals war ich gerade 15 Jahre alt und zum ersten Mal in Italien. In Sizilien, um genau zu sein. Ich habe versucht, als Model möglichst cool zu wirken. Ich war zu Gast bei Oma Francesca und habe ein altes Bettlaken zerrissen...“ Die Fans sind erstaunt. „Ehm“, kommentiert einer. „Das Lacken hat sich sicher gefreut“, ein anderer.

Michelle Hunziker: Fotos von einem Videodreh

Update vom 07. November 2018: Gerade noch „schimpfte“ Michelle Hunziker (41) über die freizügigen Aufnahmen ihrer Tochter Aurora (21) auf Instagram, da postet sie selber wieder knapp bekleidete Fotos auf ihrem Account. Die Hunziker-Damen zeigen eben gerne, was sie haben.

Die Fotos stammen von einem Videodreh, bei dem Michelle Hunziker als sexy Zirkusdirektorin freizügig und glitzernd posiert. Den Fans scheint es zu gefallen. Sie kommentierten die Fotos mit zahlreichen Komplimenten.

„Zu viel Po“: Michelle Hunzikers Tochter zeigt sich zu freizügig

Meldung vom 12. Oktober 2018: Die gebürtige Schweizerin steht ihren Mädels sehr nahe. Gerade das gute Verhältnis mit Aurora wurde zuletzt immer wieder in den Medien thematisiert. Auch, dass sie auf ihre Erstgeborene große Stücke hält, ist längst kein Geheimnis mehr.

Nun hat sie aber verraten, warum sie sich manchmal um Aurora sorgt. Das Thema: zu heiße Bilder bei Social Media.

Michelle Hunziker wegen Sekten-Vergangenheit in den Schlagzeilen

Zuletzt stand die Moderatorin wegen ihrer Sekten-Vergangenheit noch selbst in den Schlagzeilen, doch nun bringt sie ihre Tochter in den Fokus. Im Interview mit t-online.de verrät sie, dass Aurora im Umgang mit den sozialen Medien ab und zu noch etwas naiv sei.

„Sie ist 21 und sie merkt nicht, dass es zu viel ist, wenn sie zum Beispiel ein Foto im Bikini macht und sich von hinten zeigt“, kritisiert Hunziker.

Michelle Hunziker ruft Tochter Aurora oft wegen Posts an

Hunziker, die Aurora gelegentlich sogar mit auf Red-Carpet-Events mitnimmt, greift bei zu aufreizenden Bildern ihrer Tochter auch schon einmal zum Hörer und ruft sie deswegen an. „Wenn man zu viel von ihrem Popo sieht, dann rufe ich sie an und sage, kannst du dieses Foto wegnehmen?!" Aurora kontere dann: „Mama, du bist so altmodisch!“

Michelle nimmt es mit Humor und sagt über sich selbst: „Mütter sind so.“ Dennoch lobt sie ihre Tochter auch für ihren Umgang mit Social Media. Sie sei immer ironisch und wisse ganz genau, wo die Grenze ist. „Wenn man sich ihr Instagram-Profil anguckt, ist es schon sehr künstlerisch und sehr schön. Ich kann ihr einfach nichts sagen, sie ist perfekt. Sie vermittelt positive Emotionen auf ihrem Profil“ ,schwärmt Hunziker.

Aurora Hunziker mit freizügigen Bildern bei Instagram

Viel Lob mit einer kleinen Einschränkung. Und tatsächlich: Die 21-jährige Aurora geizt auf ihrem Instagram-Profil nicht mit freizügigen Fotos. Oft zeigt sie sich am Strand im knappen Bikini oder präsentiert ihren Po.

Ironie an der Sache: Auch Mutter Michelle zeigt sich auf Instagram gerne mal sexy und figurbetont. Dennoch kein Grund für sie, ihre Tochter nicht zu kritisieren. Allerdings dürfte das Ganze mit einem kleinen Augenzwinkern versehen sein. Wie sagt man so schön: Wie die Mutter, so die Tochter.

Warum Michelle Hunziker wenig bis gar keinen Alkohol trinkt, hat sie ebenfalls erst kürzlich verraten.

