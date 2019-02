Miles Cyrus zeigt unter Kettenhemd einfach alles - und geht damit einigen zu weit

Popsängerin Miley Cyrus zeigt derzeit gerne viel Haut. Nach ihren freizügigen Auftritten bei den Grammys und Oscars, präsentiert sie sich bei einem Fotoshooting noch gewagter und geht damit einigen Followern zu weit.

Update vom 25. Februar 2019: Nach ihrem gewagten Auftritt bei den Grammys ließ US-Sängerin Miley Cyrus auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung tief blicken. Bei der Vanity-Fair-Oscar-Party trug die 26-Jährige ein Kleid von Yves Saint Laurent, das bis zum Bauchnabel ausgeschnitten war. Doch das war nichts im Vergleich zu einem Foto, das die Ehefrau von Schauspieler Liam Hemsworth kürzlich auf Instagram postete.

Bei einem Fotoshooting für die Vanity Fair trug die Miley Cyrus unter einer Art Kettenhemd erneut keinen BH. Ihre Brüste waren darunter nahezu unverhüllt zu sehen. Doch längst nicht all ihre Follower waren von dem mehr als freizügigen Foto begeistert. Einige User gaben zu bedenken, dass unter den Fans der Sängerin auch viele Kinder seien und ein derartiges Foto deshalb unangebracht sei. „Ich denke, du bist eine widerliche Person, so etwas zu posten“, so die Meinung eines Followers. „Seit langem nicht so seltsame Brustwarzen gesehen“, schreibt ein anderer. Ähnlich sieht das auch dieser Anhänger: „Irgendwas ist falsch mit deinen Brüsten“. Und dieser User findet: „Ich denke, es wäre besser, eleganter und schöner, wenn sie bedeckt wären. Das ist kein schöner Anblick“.

Miley Cyrus gleich dreimal ohne BH bei Grammys

Los Angeles - Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung, dem wichtigsten Preis der Musikbranche, war Miley Cyrus eine der Top-Acts und stand gleich zweimal auf der Bühne. Zusammen mit ihrer Patentante Dolly Parton gab die 26-Jährige den Country-Popsong „Jolene“ zum Besten. Und im Duett mit Teenie-Schwarm Shawn Mendes (20) stand sie ebenfalls mit dessen Hit „In My Blood“ auf der Bühne.

Miley Cyrus gleich dreimal ohne BH

Neben ihrer gewaltigen Stimme sorgte aber vor allem die Kleiderwahl der einstigen „Hannah Montana“-Darstellerin für Aufsehen. Denn ihre insgesamt drei verschiedenen Outfits hatten eines gemeinsam: Keine Spur von einem BH.

+ Miley Cyrus bei der Verleihung der 61. Grammy Awards auf dem roten Teppich. Ihr Outfit ließ tief blicken. © dpa / Jordan Strauss

+ Von BH keine Spur: Unter ihrem Blazer trug Miley Cyrus bei ihrem Auftritt mit Dolly Parton nichts. © dpa / Matt Sayles Auf dem roten Teppich präsentierte sich die Sängerin in einem schwarzen Hosenanzug. Unter ihrem Blazer trug Miley weder ein Oberteil, noch einen BH. Ihre blanke Brust war unter dem Jackett deutlich zu sehen. Ähnlich bei dem gelben Zweiteiler aus Spitze und Glitzersteinen, für den sie sich bei ihrem Auftritt mit Dolly Parton entschieden hatte. Auch hier war sie darunter offenbar nackt. Noch mehr Haut zeigte die 26-Jährige auf der Bühne neben Shawn Mendes. Unter einer schwarzen, ärmellosen Weste, die nur durch eine Kette lose zusammengehalten wurde, ragte sowohl ihr blanker Bauch, als auch ihre Oberweite hervor (siehe Bild oben).

Miley Cyrus entgeht nur knapp einem Nippel-Blitzer

Einen Videoclip ihres Auftritts auf dem roten Teppich hat die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil gepostet. Darauf ist deutlich zu sehen, dass die Ehefrau von Schauspieler Liam Hemsworth (29) nur haarscharf einem Nippel-Blitzer entgangen ist. Mehrmals rutschte der Blazer bei ihren Bewegungen gefährlich weit an ihrer Brust vorbei.

Gerüchte um eine Schwangerschaft hatte Miley Cyrus übrigens kürzlich zurückgewiesen.

