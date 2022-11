„Demütigt sie vor allen Leuten“: Mimi Fiedler zerreißt Johannes B. Kerner wegen Cathy-Hummels-Spruch

„Halt die Fresse, Johannes“

Am 14. September wurde der deutsche Fernsehpreis aufgezeichnet. Dabei kam es zum großen Eklat, das noch heute Wellen schlägt. Johannes B. Kerner machte eine blöde Anmerkung zur Figur von Cathy Hummels und löst dadurch bei Mimi Fiedler einen Wutanfall aus.

Berlin - Immer wieder sorgt Cathy Hummels für Gesprächsstoff unter Hatern - Besonders ihre Figur wird dabei gerne diskutiert. Überraschenderweise rutschte Johannes B. Kerner beim deutschen Fernsehpreis ein fieser Kommentar von den Lippen. Mimi Fiedler ging dieser besonders gegen den Strich und sie teilt nun öffentlich gegen den Moderator aus.

Johannes B. Kerner macht fiese Anmerkung zu Cathy Hummels‘ Figur

Seit Jahren setzt sich Cathy Hummels gegen Bodyshaming ein. Gemeinsam mit Sport-Ikone Sophia Thiel macht sie auf Instagram immer wieder auf das Thema aufmerksam. Beim deutschen Fernsehpreis wird sie dann aber wieder mit Bodyshaming konfrontiert - diesmal aber überraschenderweise von Moderator-Kollege Johannes B. Kerner dessen Laudatio einen wahren Eklat lostrat.

+ Johannes B. Kerner machte eine blöde Anmerkung zur Figur von Cathy Hummels und löste bei Mimi Fiedler einen Wutanfall aus © IMAGO / Panama Pictures & Instagram/missmini

Das verkündete nun Mimi Fiedler in einem längeren Instagram-Video: „Johannes B. Kerner hat die Idee seines Lebens und hat offensichtlich innerlich den Drang, nach vorne zu gehen, um zu sagen: ‚...damit Cathy Hummels was zu essen bekommt‘. Er sagt das vor 300 geladenen Gästen, laufenden Kameras. Er sagt das in die Richtung einer Frau, der es offensichtlich mit ihrer Trennung nicht so gut geht. Er demütigt sie vor allen Leuten“, regt sie sich auf.

Oscar-Eklat Es hätte auch schlimmer kommen können. Wie zum Beispiel bei der Oscar Verleihung 2022 als Chris Rock eine heftige Ohrfeige von Will Smith kassieren musste. Nach dieser Aktion ist der „I, Robot“-Schauspieler für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen.

Mimi Fiedler zerreißt Johannes B. Kerner wegen Cathy-Hummels-Spruch

Die Szene ist offenbar nicht ausgestrahlt worden. Dennoch fühlt sich Mimi Fiedler schuldig, Cathy Hummels bei dieser fiesen Attacke nicht in Schutz genommen zu haben: „Ich hätte aufstehen können und sagen können: ‚Halt deine Fresse!‘ Ich hätte ihm sagen sollen: ‚Halt die Fresse, Johannes!‘“, erklärt Mimi. Konsequenzen gab es zum Glück keine, denn immerhin hat sich Kerner für den blöden Spruch entschuldigt.

Auch ein heißes Thema ist die Trennung von Cathy und Mats. Nun sei der Zeitpunkt aber gekommen. Auf Instagram macht Cathy Hummels die Trennung vom BVB-Star öffentlich. Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com

