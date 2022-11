Mit 70: Vicky Leandros beendet Schlagerkarriere und tritt neuen Job an

Die gebürtige Griechin Vicky Leandros beendet ihre Schlagerkarriere mit 70 Jahren. Doch die Sängerin mit deutschem Pass plant bereits ihr neues Leben abseits der großen Schlagershows.

55 Millionen Tonträger hat Vicky Leandros während ihrer Schlagerlaufbahn verkauft. Vor allem in den 60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts dominierte der Schlager die deutschen Hitparaden, mit guten Chartplatzierungen verdienten die großen Schlagerstars wie Roland Kaiser oder Vicky Leandros richtig viel Geld.

Nach 20 Top-Hits in den deutschen Charts: Vicky Leandros beendet Karriere mit 70 Jahren

Mit Hits wie „Apres toi“ (Danach kamst Du) oder „Theo, wir fahr‘n nach Lodz“ gelang es Vicky Leandros, insgesamt 20 Top-20-Hits in den deutschen Singlecharts zu platzieren. Doch nun soll Schluss sein mit der großen Schlagerkarriere, wie Vicky Leandros bei bild.de verrät: „Ich denke, es wird Zeit aufzuhören. Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein.“

Gründe für ihr Karriereende als Schlagersängerin nennt die Frau, die mit 13 Jahren das erste Mal auf der Bühne stand, ebenfalls: „Ich möchte selbstbestimmt aufhören und auf keinen Fall mit dem Gehstock auf die Bühne gehen.“ Zuhause Däumchen drehen kommt für die dreifache Mutter nicht in Frage. Sie sagt: „Ich liebe das Leben.“

Neue Zukunftspläne bei Schlagerstar Vicky Leandros nach Karriereende mit 70 Jahren

2023 spielt Leandros noch ihre große Abschiedstournee, unter anderem in Köln (09.10.2023, Berlin (15.10.23) oder Dresden (23.10.203). 58 Jahre, nachdem ihre erste Single erschienen ist, soll dann aber Schluss sein. Nach ihrer Schlagerkarriere wechselt die gebürtige Griechin ihren Job: Gerade baut sie in Athen ein Hotel: „Eine große Herausforderung.“ Dazu arbeitet sie an einem zweiten Kochbuch, plant ihre Biografie zu schreiben.

Die 70-Jährige tauscht die Schlagerbühne also mit der Hotelrezeption. Während der Coronapandemie fasste die zweifach verheiratete Frau klare Gedanken, wie es nach ihrer Karriere weitergehen soll. „Mein Blick auf die Zukunft ist durch und durch positiv. Deshalb heißt meine Abschiedstournee auch ‚Ich liebe das Leben‘. In dem Titel steckt so viel Schönes, Mutmachendes drin.“

