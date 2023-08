Till Lindemann verhöhnt Kritiker mit provokantem T-Shirt

Von: Jonas Erbas

Die Wut vieler Gegendemonstranten auf Till Lindemann klingt nicht ab. Nun feuert der Rammstein-Sänger indirekt gegen seine Kritiker – per T-Shirt-Aufdruck.

Katowice – Seit Monaten steht Till Lindemann (60) wegen schwerer Anschuldigungen in der Kritik und löste parallel zu den derzeit in Europa stattfindenden Rammstein-Konzerten eine Welle an Gegenprotesten aus. Der Sänger, Autor und Lyriker setzt sich anwaltlich gegen die Vorwürfe zur Wehr, konnte zuletzt einige Teilerfolge erringen. Für den gebürtigen Leipziger gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.

Rammstein-Sänger Till Lindemann trägt T-Shirt mit Protest-Print

Nun nimmt Till Lindemann seine Kritiker allerdings überraschend offen aufs Korn: Nachdem zuletzt Gegendemonstranten bei den Rammstein-Konzerten in Berlin oder Wien überaus deutlich ihren Unmut über die ausverkauften Shows äußerten und vor den lautstark Veranstaltungsstätten protestierten, geht der Rockmusiker – zumindest indirekt – in die Offensive.

Mehrere Fotos bei Twitter zeigen Till Lindemann im polnischen Katowice beim Verlassen eines Gebäudes. Besonders auffällig: Auf seinem T-Shirt prangt der übergroße Schriftzug „Kill Till“ (zu Deutsch: „Töte Till“) – eben jener Spruch, der gut sichtbar auch auf einem Protestplakat in Berlin abgebildet war. Doch der Teufel liegt im Detail: Zwischen „Kill“ und „Till“ war darauf in winzigen Buchstaben allerdings der Zusatz „your toxic masculinity“ zu lesen gewesen, sodass das Schild den Rammstein-Sänger eigentlich aufforderte, seine „toxische Maskulinität“ abzulegen.

Was ist toxische Maskulinität? Toxische Maskulinität bezieht sich auf kulturelle Normen und Verhaltensweisen, die ein schädliches Verständnis von Männlichkeit fördern. Es umfasst dominantes und aggressives Verhalten, emotionale Unterdrückung und Ablehnung als „unmännlich“ geltender Eigenschaften. Dies führt zu Geschlechterungleichheit und schränkt die individuelle Entfaltung ein. Ein inklusiveres Verständnis von Männlichkeit ist wichtig, um schädliche Stereotype zu überwinden und eine Gesellschaft der Gleichberechtigung zu fördern.

T-Shirt-Aktion von Till Lindemann umstritten: Rammstein-Fans feiern, andere fühlen sich provoziert

Was Till Lindemann dazu bewogen hat, ein derart deutliches Statement zu setzen, bleibt unklar. Feststeht: Der Rammstein-Frontmann hat sich augenscheinlich mit den Protesten gegen ihn auseinandergesetzt – mitsamt der dort gezeigten Transparente. Die wachsende Zahl an Kritikern dürfte sich dadurch nicht erst genommen und entsprechend provoziert fühlen. Von seinen Unterstützern erhält der 60-Jährige indes viel Zuspruch: Sie nehmen die auffällige Aktion mit Humor.

Das Thema beschäftigt auch die Promiwelt weiterhin: Zuletzt äußerten sich Oliver (45) und Amira Pocher (30) erneut zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann.