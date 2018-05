Model Barbara Meier hat „Ja“ gesagt! Doch wer ist ihr Verlobter eigentlich?

Barbara Meier (31) schwebt auf Wolke sieben - Unternehmer Klemens Hallmann hat dem Model einen Heiratsantrag gemacht und der war wohl einfach spektakulär.

Cannes - Barbara Meier (31) ist mit ihrem Partner Klemens Hallmann verlobt. „Klemens, die große Liebe meines Lebens hat mir letzte Woche in Cannes einen wahnsinnig romantischen Heiratsantrag gemacht“, schrieb das aus Bayern stammende Topmodel bei Instagram zu einem gemeinsamen Foto. Natürlich habe sie Ja gesagt. „Ich bin überglücklich und schwebe auf Wolke 7!“ Dazu postete die frühere „Germany's next Topmodel“-Gewinnerin auch den Hashtag #byebyemeier - offenbar will sie also seinen Nachnamen annehmen und nach der Hochzeit Hallmann heißen.

Der Zeitschrift „Gala“ erzählten die beiden, der österreichische Unternehmer habe für den Antrag während der Filmfestspiele in Cannes extra ein ganzes Restaurant gemietet und sei vor seiner Freundin auf die Knie gegangen. Ein Termin für die Hochzeit stehe noch nicht fest.

Seit vier Jahren sind „GNTM“-Gewinnerin 2007 Barbara Meier und Freund Klemens Hallmann (42) ein Paar. Hallmann ist der starke Mann an ihrer Seite, den sie sich immer gewünscht habe, verriet Barbara Meier in einem Interview gegenüber der Bild. Die ehemalige Mathematikerin arbeitet als Model und als Schauspielerin.

Ein Beitrag geteilt von Barbara Meier (@barbarameier) am Mai 16, 2018 um 12:06 PDT

dpa/ml