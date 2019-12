Model Gina-Lisa Lohfink zieht bei Instagram (fast) blank - Fans verliebt

Gina-Lisa Lohfink zeigt sich bei Instagram freizügig. Ihre Fans sind darüber mehr als erfreut.

Rödermark - So sexy hat sich Gina-Lisa Lohfink lange nicht gezeigt. Das Model aus Rödermark im Kreis Offenbach lässt auf einem Bild bei Instagram (fast) alle Hüllen fallen. Die Konsequenz: Ihre Fans drehen völlig am Rad. Kein Wunder, zeigt Gina-Lisa doch, was sie hat. Und davon hat sie ja bekanntlich reichlich.

Auf den Rand einer weißen Badewanne gestützt, die Beine überschlagen und den Blick nach unten gerichtet: Gina-Lisa Lohfink hat sich extra für ihr neuestes Foto bei Instagram in Schale geworfen. Und das ging so: Das Model aus Rödermark trägt nichts als Reizunterwäsche - komplett in schwarz gehalten, versteht sich. Darunter prangert die Weisheit: „Don’t judge my choices when you don’t understand my reasons.“ Gut gebrüllt!

Mit viel Haut hatte Gina-Lisa noch nie gegeizt, doch dieses Bild hat es ihren Fans offenbar besonders angetan. So schreibt eine Userin: „Du bist einfach der Hammer.“ Ein anderer Fan betont: „Ich könnte dir nie wiederstehen.“ Und wieder ein anderer männlicher Verehrer schwärmt: „Mega sexy... so etwas Heißes möchte ich auch.“ Hoffentlich liest das nicht seine Frau.

Gina-Lisa Lohfink kann es egal sein, ist es vermutlich auch. Stattdessen setzt sie den Trend ihrer Freizügigkeit fort, frei nach dem Motto: Weniger ist noch weniger. So scheute sich die 33-Jährige auch nicht, in der RTL-Dating-Show „Adam sucht Eva“ nach der großen Liebe zu suchen. Sie fand sie: nur sehr kurz.

Muskelprotz Antonino Carbonaro war für kurze Zeit angesagt, die Fernbeziehung klappte jedoch nicht, weil ihr Adam nur vor der Kamera Gina-Lisa-kompatibel war. „Da sieht man auch mal ganz genau die Macken und Mucken. Wo manche sich vielleicht auch verändern oder verstellen, wenn die Kamera an ist“, hatte die 33-Jährige im Interview mit RTL geklagt. Jetzt widmet sich Gina-Lisa anderen Dingen - der Musik zum Beispiel.

Ja, richtig gelesen. Gina-Lisa Lohfink ist unter die Musiker gegangen. Und genau an dieser Stelle schließt sich der Kreis der in Reizunterwäsche posierenden 33-Jährigen. Denn erst vor wenigen Tagen ist das Video zur Single „All I need“ zusammen mit US-Star Dante Thomas erschienen. Dort präsentiert sich Gina-Lisa unter anderem in eben jener Badewanne in der gleichen Reizunterwäsche, die auch auf ihrem Instagram-Bild zu sehen ist. Das Foto muss also beim Dreh zum Video entstanden sein.

Doch genug Sherlock Holmes gespielt, zurück zur Single. Mit dem Video zu „All I need“ haut Gina-Lisa ordentlich auf den Putz, der Song an sich enttäuscht jedoch trotzdem. Ihr vermeintlich genialer Schachzug, Dante Thomas (2001 ging sein Hit „Miss California“ weltweit durch die Decke) an Bord zu holen, entpuppte sich als Fehlgriff. So schrieb ein User unter das Video bei YouTube: „Ist das Musik oder kann das in den Müll?“ Immerhin: Das Video sammelte bisher rund 21.000 Klicks.

Möglicherweise meint Gina-Lisa Lohfink aus Rödermark mit ihrem Text unter dem Instagram-Post derartige Hasskommentare, möglicherweise wollte das Model aber auch einfach nur ihre neue Unterwäsche präsentieren. Die Fans danken es ihr mit Liebesbekundungen - und anderen, etwas schmutzigeren Kommentaren.

Doch auch das wird Gina-Lisa egal sein. Vielleicht, ganz eventuell gefällt es ihr ja sogar.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Gina-Lisa Lohfink bei Instagram viel Haut präsentiert. Manchmal gehen dann die Fans jedoch zu weit mit ihren Kommentaren.

Shitstorm gegen Gina-Lisa Lohfink bei Youtube: Nutzer kritisieren die neue Single des Models und gehen weit unter die Gürtellinie.