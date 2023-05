Andrea Kiewel enthüllt im ZDF-Fernsehgarten ihren größten Wunsch

Von: Jonas Erbas

Teilen

Wünsche müssen nicht immer riesengroß sein, erklärt Andrea Kiewel im „ZDF-Fernsehgarten“ ganz bescheiden – und verrät spontan, wovon sie so sehnsüchtig träumt.

Mainz – Im „ZDF-Fernsehgarten“ war an diesem Sonntag (28. Mai) das Motto Flohmarkt angesagt – ein Ort, an dem sich findige Sammler unter Umständen den ein oder anderen Wunsch erfüllen können. Um Wünsche ging es bei Moderatorin Andrea Kiewel (57) passenderweise auch im Gespräch mit Kult-Kabarettist Wolfgang Trepper (62).

Kleine Wünsche im „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel lässt Wolfgang Trepper raten

„Heutzutage sind Wünsche immer so ganz, ganz groß“, bemängelte die 57-Jährige etwa zur Hälfte der Flohmarkt-Folge des „ZDF-Fernsehgarten“ – doch das müsse gar nicht so sein: „Schätz‘ mal, was mein Wunsch ist!“, forderte Andrea Kiewel von ihrem prominenten Gast. Doch der war ratlos.

Schlümpfe, Schlager, Schlagsahne: Der ZDF-Fernsehgarten vom 28. Mai in Bildern Fotostrecke ansehen

„Du möchtest, dass alle, die dir wichtig sind, gesund und friedlich leben“, riet Wolfgang Trepper ins Blaue. Weit gefehlt: „Das ist so Mainstream!“, beschwerte sich die ehemalige Leistungsschwimmerin. „Okay“, setzte ihr Gegenüber scherzhaft zu einem weiteren Versuch an: „Du möchtest dich bis zum Pupillenstillstand mit mir besaufen?“ Auch hier lag der 62-Jährige daneben.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottos 4. Juni 2023: Discofox 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 3. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Enthüllung im „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel träumt von Sahne-Völlerei

Kiwi rückte schließlich mit der Sprache raus: „Mein größter Wunsch aktuell: Ich würde gerne in eine Eisdiele, dann hast du vorne so die Auslage, wo das Eis verkauft wird – und dahinter steht die Sahnemaschine“, erklärte Andrea Kiewel mit ausladenden Gesten, hob dann einen Arm in die Luft und zapfte aus einem imaginären Automaten einen Berg Sahne direkt in ihren Mund. Für diesen wirklich bodenständigen Wunsch gab es tosenden Applaus von den Rängen.

Andrea Kiewels großer Wunsch ist ganz bescheiden: Die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin würde sich nur gerne einmal an einer Sahnemaschine in einer Eisdiele satt essen © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Auch Wolfgang Trepper zeigte sich belustigt und witzelte: „Ich hoffe, das hat keiner fotografiert jetzt.“ Dieser Wunsch blieb allerdings unerfüllt. Weniger begeistert zeigten sich die Zuschauer von einer ganz anderen Szene: Andrea Kiewel stellte im „ZDF-Fernsehgarten“ einem Experten erst eine Frage und ignoriert ihn dann. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 28. Mai 2023), ticketservice.zdf.de