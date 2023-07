Er singt den Hit auch weiterhin: ARD kritisiert Roland Kaiser für „Mohrenkopf“-Songtext

Von: Volker Reinert

Roland Kaiser singt zu Ehren des verstorbenen Sängers Udo Jürgens ein Medley seiner größten Hits. Bei dem umstrittenen Wort „Mohrenkopf“ in einer Zeile scheiden sich die Geister. Zensur: Ja oder Nein?

Dresden – Schlagerstar Roland Kaiser (71) steht seit 50 Jahren im Rampenlicht und füllt die Konzerthallen dieser Welt. Besonders seine jährliche „Kaisermania“, die seit 1997 bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden stattfindet, erhält enormen Zuspruch unter Fans des Schlager-Urgesteins und gilt als „Woodstock des Schlagers“.

Vor den Live-Shows, die an mehreren Tagen stattfinden, wird nun im Vorfeld gemunkelt: Wird Roland Kaiser eine zensierte Version des Udo-Jürgens-Klassikers „Aber bitte mit Sahne“ singen oder nicht? Die ARD kritisiert, dass Kaiser auf seiner „Alles O.K.!“-Tour 2023 wieder „das rassistische M-Wort verwendet haben soll“.

Warum IPPEN.MEDIA den umstrittenen Begriff „Mohrenkopf“ verwendet: Wir haben uns entschieden, das als rassistisch empfundene „M-Wort“ zu nennen, um den Text für jedermann verständlich zu machen, auch für diejenigen, die sich mit der Problematik um den Begriff nicht auseinandergesetzt haben.

Roland Kaiser in der „Giovanni Zarrella Show“: Udo-Jürgens-Klassiker in zensierter Version gesungen

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ am 25. Februar 2023 sang der 71-Jährige den Song „Aber bitte mit Sahne“ des 2014 verstorbenen Sängers Udo Jürgens (†80) mit dem Gastgeber Giovanni Zarrella (45) in einer zensierten Version. Textsicheren Zuschauern fiel in der Sendung auf, dass der Klassiker von Udo Jürgens mit leicht verändertem Text gesungen wurde: „Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein“, lauten die Originaltextzeilen.

Der Begriff „Mohrenkopf“, der als rassistisch verstehen werden kann, wurde im ZDF verändert: Das hochumstrittene Wort „Mohrenkopf“ wurde durch den heutzutage üblicheren Begriff „Schokokuss“ ersetzt. IPPEN.MEDIA hat bei der ARD nachgefragt, ob es bei „Kaisermania“ zu einer Zensur des Songtextes kommen wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels erfolgte noch keine Stellungnahme.

Der MDR, Mitglied der ARD, berichtet aber, dass Roland Kaiser auf mehreren Konzerten bei seiner „Alles O.K.!“-Tour 2023 den Song-Klassiker von Udo Jürgens wieder in unzensierter Version gesungen hat. Laut des TV-Magazins BRISANT, liegt die Vermutung nahe, „dass Roland Kaiser das künstlerische Werk Udo Jürgens‘ genau so bewahren möchte, wie dieser es hinterlassen hat. Doch einen Beleg dafür gibt es nicht“. Eine Anfrage von BRISANT ließ Kaiser bislang auch unbeantwortet.

Laut der ARD gehören „Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“ bei Roland Kaiser nicht auf die Bühne. So hat er „wie kaum ein anderer Künstler der Schlagerbranche (…) klare Kante gezeigt: gegen Pegida, gegen Rassismus – und für Weltoffenheit, Toleranz und Dialog.“ Doch sei ein heutzutage politisch nicht korrektes Wort wie „Mohrenkopf“ nicht mehr zeitgemäß. Die ARD hinterfragt, wie es zu diesem „Fauxpas“ kommen konnte.

Wie schlagerprofis.de unter anderem befürchtet, könnte es bei der „Kaisermania“ deswegen erneut zur Zensur kommen. Auf dem Portal ist zu lesen, dass es „diplomatisch wäre (…), das Medley einfach nicht zu spielen“, allerdings wird von schlagerprofis.de hinterfragt, ob dies das richtige Zeichen wäre.

Streitbegriff „Mohrenkopf“ – eine hitzig geführte Debatte Bereits seit 2012 listet etwa der Duden das Wort „Mohrenkopf“ mit dem Hinweis, dass dieser Begriff als diskriminierend aufgefasst werden könnte. Gebräuchlicher sind inzwischen Synonyme wie Schaum- oder Schokokuss. Der Name selbst stammt aus dem Frankreich des späten 19. Jahrhunderts, wo die süße Köstlichkeit „tête de nègre“ getauft wurde. Als problematisch wird die Debatte von vielen vor allem deswegen wahrgenommen, weil es sich bei dem veralteten Ausdruck „Mohr“ um eine Fremdzuschreibung handelt, über deren Verwendung allerdings vornehmlich weiße Menschen – und damit Nicht-Betroffene – diskutieren. Andere sehen die Diskussion als Teil der überhandnehmenden Cancel Culture. (Quelle: duden.de)

„Kaisermania“ mit Roland Kaiser auch beim MDR zu sehen

„Kaisermania“ findet am 28. und 29. Juli, sowie vom 4. bis zum 6. August 2023 am Elbufer in Dresden statt. Am 5. August erfolgt zudem ab 18:00 Uhr die TV-Ausstrahlung im MDR-Fernsehen bis nachts um 01.45 Uhr. So wird zuerst ein Countdown der Show gezeigt, eher es mit dem Konzert weitergeht und der anschließenden After-Show-Party. Ob Roland Kaiser den Begriff „Mohrenkopf“ ersetzen wird, bleibt abzuwarten.

Die „Mohrenkopf“-Diskussion um die Schlager-Ikone ist nicht die einzige in jüngster Zeit. So berichteten mehrere Personen, dass ihnen auf einem Konzert von Roland Kaiser K.-o.-Tropfen verabreicht worden sein. Der Schlagersänger äußerte sich bestürzt über den Vorfall. Verwendete Quellen: mdr.de, schlagerprofis.de, fernsehserien.de